На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 5 км. Об этом 14 октября сообщили эксперты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«Эксплозии (выбросы вулканического материала на поверхность Земли. — Ред.) подняли пепел вулкана Ключевской на 5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 25 км на восток – юго-восток от вулкана», — говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что активность Ключевского представляет опасность для местных авиаперевозок.
Накануне эксперты предупреждали о скором сильном извержении вулкана Безымянного на Камчатке. Уточняется, что явление может сопровождаться протяженными раскаленными пирокластическими потоками, которые представляют угрозу жизни и здоровью оказавшихся поблизости людей. В ближайших населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных районов возможны пеплопады.
Ранее, 20 сентября, сообщалось об извержении лавового потока вулкана Ключевской на Камчатке. Этот вулкан ― самый высокий из действующих на территории Евразии. Его высота составляет 4750 м. Последнее извержение зафиксировано осенью 2020 года.