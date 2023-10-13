Вулканологи предупредили о скором извержении вулкана Безымянного

На Камчатке в ближайшее время может произойти сильное извержение вулкана Безымянного. Об этом предупредили в экспертном совете по прогнозу землетрясений Камчатского филиала единой геофизической службы РАН.

Явление может сопровождаться протяженными раскаленными пирокластическими потоками, которые представляют угрозу жизни и здоровью оказавшихся поблизости людей. В ближайших населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных районов возможны пеплопады, уточняет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Жителям и гостям края рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности Безымянного. Групп туристов сейчас в районе вулкана не зарегистрировано.

Ранее, 20 сентября, сообщалось об извержении лавового потока вулкана Ключевской на Камчатке. Этот вулкан ― самый высокий из действующих на территории Евразии. Его высота составляет 4750 м. Последнее извержение зафиксировано осенью 2020 года.