На Камчатке вновь активизировался Ключевской вулкан

На Камчатке началось извержение лавового потока вулкана Ключевской. Этот вулкан ― самый высокий из действующих на территории Евразии. Об этом 20 сентября сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН в своем Telegram-канале.

«Извержение вулкана Ключевской продолжается. Наблюдается активизация извержения: вынос вулканических бомб на высоту до 300–400 м над кратером и обрушения раскаленных лавин на южный склон вулкана, излияние лавового потока по Козыревскому желобу», ― гласит сообщение вулканологов.

Высота этого вулкана составляет 4750 м. Последнее извержение зафиксировано осенью 2020 года. Вулкан расположен в 30 км от ближайшего населенного пункта — поселка Ключи в Усть-Камчатском районе субъекта.

Ранее, 11 сентября, вулкан Эбеко Большой Курильской гряды выбросил пепел на высоту до 3,5 км: шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 км.

22 августа вулкан Эбеко также выбросил пепел на высоту до 3 км над уровнем моря. Шлейф распространился на расстояние до 15 км в юго-восточном направлении.

Вулкан высотой 1156 м находится в северной части Парамушира. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Специалисты присвоили вулкану оранжевый цветовой код опасности.