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На Камчатке столб пепла от вулкана Безымянный поднялся на 11 км

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Фото: t.me/IViS_DVO_RAN
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На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 11 км над уровнем моря. Об этом в среду, 18 октября, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН в Telegram-канале.

По данным источника, пепловое облако размером 36х36 км поднялось на высоту 10–11 км. Уточняется, что оно движется на северо-восток от самого вулкана.

«После незначительного выпадения вулканического пепла в Ключах вчера могу констатировать, что жизнедеятельность поселка не нарушена. Все предприятия и учреждения функционируют в штатном режиме», — прокомментировал ситуацию глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко в своем Telegram-канале.

Кроме того, он констатировал, что пеплопад не наблюдается и не фиксируется.

Корреспондент «Известий» также описал происходящее. По его информации, ничего критичного не происходит, дождь не дает пеплу осыпаться. Также он указал, что «вчерашний пепел в миллиметр смыло дождем».

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Ранее, 17 октября, в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района из-за пеплопада были отменены занятия в школах. Жителей через громкоговорители поселка призвали не открывать окна, не выходить на улицу и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

16 октября вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км. Подобные сообщения также есть от 14 октября, тогда эксперты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН зафиксировали, что вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км.

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