Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км. Об этом 16 октября рассказали в Камчатском филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба» (ЕГС) РАН.

«Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 8 км», — уведомили специалисты в Telegram-канале.

Ранее, 14 октября, эксперты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН зафиксировали, что вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км. Отмечалось, что шлейф пепла протянулся на 25 км на восток – юго-восток от вулкана. Специалисты обратили внимание на то, что активность Ключевского представляет опасность для местных авиаперевозок.

20 сентября также сообщалось об извержении лавового потока вулкана Ключевской на Камчатке. Этот вулкан ― самый высокий из действующих на территории Евразии. Его высота составляет 4750 м. Последнее извержение зафиксировано осенью 2020 года.