В школах двух поселков на Камчатке из-за пеплопада отменили занятия

В поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района из-за пеплопада были отменены занятия в школах. Об этом во вторник, 17 октября, сообщили в районной администрации.

Поселок Ключи накрыло пеплопадом. Жителей через громкоговорители поселка призвали не открывать окна, не выходить на улицу и пользоваться средствами индивидуальной защиты. В школах отменили занятия.

Ранее сообщалось о пепловом выбросе вулкана Безымянный на высоту около 5 км.

Аналогичные сообщения есть из поселка Козыревск.

«В поселке Ключи сегодня фиксируем незначительное выпадение пепла от извержения вулкана Безымянного. <...> Cоответствующие службы находятся в режиме повышенной готовности. Запасы всего необходимого, в том числе индивидуальные средства защиты, в поселении имеются», — сообщил в Telegram-канале глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко.

Ранее, 16 октября, вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км. Подобные сообщения также есть от 14 октября, тогда эксперты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН зафиксировали, что вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км.