ЮНИСЕФ заявил о 300 тыс. покинувших дом из-за конфликта Израиля и Палестины детей

С момента обострения палестино-израильского конфликта уже свыше 300 тыс. детей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом рассказала во вторник, 17 октября, исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел. Текст сообщения опубликован на официальном сайте организации.

«Всего за 11 дней сотни детей трагически погибли — не считая сегодняшних смертей — и еще тысячи получили ранения, и более 300 тыс. детей были вынуждены покинуть свои дома», — заявила Рассел.

По ее словам, эта война оказывает разрушительное воздействие на семьи, а в особенности на детей. Исполнительный директор от лица всего ЮНИСЕФ призвала немедленно остановить боевые действия, а также гарантировать детям безопасность и предоставление необходимой гуманитарной помощи.

«Каждый ребенок, где бы он ни находился, заслуживает мира», — заключила Рассел.

Ранее, 16 октября, сообщалось, что с момента обострения конфликта между Израилем и Палестиной покинуть свои дома и эвакуироваться оказались вынуждены более 1 млн жителей Газы. Такая численность беженцев превышает возможности ООН по оказанию гуманитарной помощи.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. человек, пострадали 4229 израильтян. По последним данным погибло более 3 тыс. палестинцев и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.