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Не менее 14 сотрудников Ближневосточного агентства ООН погибли в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
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По меньшей мере 14 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в секторе Газа с момента эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в ежедневном отчете организации, опубликованном в понедельник, 16 октября.

Дополнительно, агентство сообщило о повреждении не менее 23 своих объектов в результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). При этом организация утверждает, что реальное число погибших сотрудников и поврежденных объектов БАПОР может быть выше.

В отчете, который цитирует ТАСС, утверждается, что с момента обострения конфликта вынуждены были покинуть свои дома более 1 млн жителей Газы. Это превышает возможности организации по оказанию гуманитарной помощи беженцам. Организация в том числе предоставляет пострадавшим воду, продовольствие и психологическую помощь.

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Ранее в этот день Евросоюз сообщил о начале операции по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Сама операция будет проводиться по гуманитарному воздушному мосту и будет состоять из нескольких авиарейсов в Египет. Ее цель — доставка помощи нуждающимся людям в сектор Газа.

До этого, 15 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз в три раза увеличит гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа. Так, пакет срочной помощи пострадавшим будет увеличен на €50 млн, общая сумма составит €75 млн.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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