Ночь гнева: антиизраильские выступления прошли в разных странах

В результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября, по последним данным агентства Al Arabiya, погибли более 800 человек — все гражданские лица, сообщили в минздраве анклава. В некоторых странах прошли акции протеста против действий правительства Израиля. На фото — сотни людей собираются возле генерального консульства Израиля в Торонто, Онтарио, чтобы продемонстрировать солидарность с палестинцами в секторе Газа