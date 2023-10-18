Ночь гнева: антиизраильские выступления прошли в разных странах

В результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября, по последним данным агентства Al Arabiya, погибли более 800 человек — все гражданские лица, сообщили в минздраве анклава. В некоторых странах прошли акции протеста против действий правительства Израиля. На фото — сотни людей собираются возле генерального консульства Израиля в Торонто, Онтарио, чтобы продемонстрировать солидарность с палестинцами в секторе Газа
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu/Celal Gunes
Пропалестинские протестующие провели митинг и демонстрацию возле Белого дома
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu/Amru Salahuddien
В момент обстрела в больнице «находились сотни пациентов, раненых и людей, вынужденных покинуть свои дома из-за авиаударов», сообщили в правительстве Палестины
На весь экран
Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Турецкая полиция по охране общественного порядка применила перцовый баллончик для разгона пропалестинских демонстрантов во время акции протеста перед посольством Израиля в Анкаре
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu/Laith Al-jnaidi
Силы безопасности препятствуют демонстрантам, пытающимся проникнуть в посольство Израиля в Аммане, Иордания
На весь экран
Фото: Getty Images/Europa Press News
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. К нему присоединились и другие арабские страны, в том числе Иран, Ирак и Ливан
На весь экран
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
ХАМАС возложил ответственность за произошедшее на США и Израиль. Последний свою вину не признает, говоря, что удар был нанесен исламскими группировками из самой Газы
На весь экран
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
«Мы прибыли по тревоге в больницу, расположенную в центре Газы. Мы пришли и увидели — геноцид. Они спасались только под деревьями, ни комнат, ни убежищ. Они бомбили их ракетами. Никто не ранен — все были убиты», — сообщил СМИ палестинский врач скорой помощи Ахмед Юсеф эл-Лух.
На весь экран
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
Демонстранты в Стамбуле подожгли импровизированный израильский флаг во время акции протеста
На весь экран
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
Правительство ХАМАС в секторе Газа назвало нападение военным преступлением
На весь экран
Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
В Газе заявили, что готовы к немедленному освобождению всех заложников, если обстрелы со стороны Израиля прекратятся
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Cardenas
Ливанцы собираются перед посольством США, чтобы устроить акцию протеста против израильского авиаудара по баптистской больнице Аль-Ахли
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Colon
Протестующие попытались взять здание штурмом. В ответ представители силовых структур перегородили проходы к территории посольства
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Cardenas
Вид на территорию в густом дыму в момент, когда ливанцы собираются перед посольством США, чтобы устроить акцию протеста
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Cardenas
В ходе митингов против авиаудара Израиля был ранен один из демонстрантов
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu/Houssam Shbaro
Ливанцы также устроили акцию протеста перед французской дипмиссией
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu/Houssam Shbaro
Полиция вмешалась в митинг, организованный перед зданием посольства Франции в Бейруте
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Colon
Не обошлось без столкновений возле посольства США
На весь экран
Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Ливанские протестующие в Бейруте машут палестинскими флагами, взбираясь на забор посольства США
На весь экран
Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
Беспорядки также вспыхнули в Египте, Тунисе и Йемене
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.