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Ночь гнева: антиизраильские выступления прошли в разных странах

Уничтожение больницы в Газе вызвало широкий общественный резонанс
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Полиция Торонто стоит на страже, когда сотни людей собираются возле генерального консульства Израиля в Торонто, Онтарио, чтобы продемонстрировать солидарность с палестинцами в секторе Газа и осудить недавние действия правительства Израиля
Фото: Getty Images/Anadolu/Mert Alper Dervis

В результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября, по последним данным агентства Al Arabiya, погибли более 800 человек — все гражданские лица, сообщили в минздраве анклава. В некоторых странах прошли акции протеста против действий правительства Израиля. На фото — сотни людей собираются возле генерального консульства Израиля в Торонто, Онтарио, чтобы продемонстрировать солидарность с палестинцами в секторе Газа

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Палестинское молодежное движение и пропалестинские протестующие провели митинг и демонстрацию возле Белого дома в знак протеста и осуждения недавних действий правительства Израиля
Фото: Getty Images/Anadolu/Celal Gunes
Пропалестинские протестующие провели митинг и демонстрацию возле Белого дома
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Люди собираются в знак протеста против авиаудара Израиля по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа, поскольку израильские атаки продолжаются, в Монреале, Канада
Фото: Getty Images/Anadolu/Amru Salahuddien
В момент обстрела в больнице «находились сотни пациентов, раненых и людей, вынужденных покинуть свои дома из-за авиаударов», сообщили в правительстве Палестины
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Турецкая полиция по охране общественного порядка применила перцовый баллончик для разгона пропалестинских демонстрантов во время акции протеста перед посольством Израиля в Анкаре, после того как сотни палестинцев были убиты в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Турецкая полиция по охране общественного порядка применила перцовый баллончик для разгона пропалестинских демонстрантов во время акции протеста перед посольством Израиля в Анкаре
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Силы безопасности препятствуют демонстрантам, пытающимся проникнуть в посольство Израиля в Аммане, Иордания
Фото: Getty Images/Anadolu/Laith Al-jnaidi

Силы безопасности препятствуют демонстрантам, пытающимся проникнуть в посольство Израиля в Аммане, Иордания

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Демонстранты вывесили палестинский флаг у мэрии Жироны во время митинга в поддержку палестинского народа
Фото: Getty Images/Europa Press News
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. К нему присоединились и другие арабские страны, в том числе Иран, Ирак и Ливан
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Пропалестинские демонстранты в Стамбуле выкрикивают лозунги во время акции протеста, после того как сотни палестинцев были убиты в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

ХАМАС возложил ответственность за произошедшее на США и Израиль. Последний свою вину не признает, говоря, что удар был нанесен исламскими группировками из самой Газы

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Пропалестинские демонстранты в Стамбуле выкрикивают лозунги во время акции протеста, после того как сотни палестинцев были убиты в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
«Мы прибыли по тревоге в больницу, расположенную в центре Газы. Мы пришли и увидели — геноцид. Они спасались только под деревьями, ни комнат, ни убежищ. Они бомбили их ракетами. Никто не ранен — все были убиты», — сообщил СМИ палестинский врач скорой помощи Ахмед Юсеф эл-Лух.
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Демонстранты в Стамбуле подожгли импровизированный израильский флаг во время акции протеста
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Демонстранты в Стамбуле подожгли импровизированный израильский флаг во время акции протеста

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Пропалестинские демонстранты в Стамбуле выкрикивают лозунги во время акции протеста, после того как сотни палестинцев были убиты в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Правительство ХАМАС в секторе Газа назвало нападение военным преступлением

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Протестующие в Бейруте против атаки на больницу в секторе Газа
Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
В Газе заявили, что готовы к немедленному освобождению всех заложников, если обстрелы со стороны Израиля прекратятся
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Ливанцы собираются перед посольством США, чтобы устроить акцию протеста против израильского авиаудара по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа в Бейруте, Ливан
Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Cardenas
Ливанцы собираются перед посольством США, чтобы устроить акцию протеста против израильского авиаудара по баптистской больнице Аль-Ахли
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Ливанцы собираются перед посольством США, чтобы устроить акцию протеста против израильского авиаудара по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа в Бейруте, Ливан
Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Colon
Протестующие попытались взять здание штурмом. В ответ представители силовых структур перегородили проходы к территории посольства
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Вид на территорию в густом дыму, когда ливанцы собираются перед посольством США, чтобы устроить акцию протеста против израильского авиаудара по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа в Бейруте, Ливан
Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Cardenas
Вид на территорию в густом дыму в момент, когда ливанцы собираются перед посольством США, чтобы устроить акцию протеста
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Демонстрант ранен, когда ливанцы собираются перед посольством США, чтобы устроить акцию протеста против авиаудара Израиля по баптистской больнице Аль-Ахли
Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Cardenas
В ходе митингов против авиаудара Израиля был ранен один из демонстрантов
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Ливанцы собираются перед посольством Франции, чтобы устроить акцию протеста против израильского авиаудара по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Фото: Getty Images/Anadolu/Houssam Shbaro
Ливанцы также устроили акцию протеста перед французской дипмиссией
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Ливанская полиция и солдаты вмешиваются в акцию протеста против израильского авиаудара по баптистской больнице Аль-Ахли в Газе, организованную перед зданием посольства Франции в Бейруте
Фото: Getty Images/Anadolu/Houssam Shbaro
Полиция вмешалась в митинг, организованный перед зданием посольства Франции в Бейруте
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Ливанцы собираются перед посольством США, чтобы устроить акцию протеста против авиаудара Израиля по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа в Бейруте
Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Colon
Не обошлось без столкновений возле посольства США
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Ливанские протестующие в Бейруте машут палестинскими флагами, взбираясь на забор посольства США
Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Ливанские протестующие в Бейруте машут палестинскими флагами, взбираясь на забор посольства США
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Палестинцы в Тубасе принимают участие в акции протеста, после того как сотни палестинцев были убиты в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
Беспорядки также вспыхнули в Египте, Тунисе и Йемене
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