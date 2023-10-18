Страшная реальность: ракетный удар по больнице в секторе Газа унес сотни жизней
Вечером 17 октября по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» был нанесен ракетный удар. Произошедшее вызвало волны протестов на территории сразу нескольких стран. Подробности происходящего — в фотогалерее «Известий»
По информации министерства здравоохранения сектора Газа, в результате удара погибли по большей части женщины и дети. Все убитые при атаке были гражданскими лицами
Тела погибших в результате ракетного удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа
Представители минздрава сектора Газа отмечают, что число погибших постоянно растет
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю в секторе Газа
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. Правительство ХАМАС в секторе Газа назвало нападение «военным преступлением»
Сразу в нескольких странах вспыхнули протесты после удара по больнице в Газе
Протесты прошли и в Стамбуле. Граждане прошли маршем к Генеральному консульству Израиля
Палестинцы принимают участие в акции протеста после авиаудара Израиля по больнице
Демонстрации прошли и в Тунисе, Иране и Ливане
Иракцы держат палестинский флаг, принимая участие в акции протеста после того, как сотни палестинцев погибли в результате удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа