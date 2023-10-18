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Страшная реальность: ракетный удар по больнице в секторе Газа унес сотни жизней

Число погибших и раненых превысило 800 человек
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Раненому оказывают помощь в больнице «Аль-Шифа» после авиаудара Израиля по близлежащей больнице «Аль-Ахли»
Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri

Вечером 17 октября по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» был нанесен ракетный удар. Произошедшее вызвало волны протестов на территории сразу нескольких стран. Подробности происходящего — в фотогалерее «Известий»

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Раненые палестинцы ждут медицинской помощи в больнице «Аль-Шифа» после обстрела Израилем больницы «Ахли Араб» в Газе
Фото: REUTERS

По информации министерства здравоохранения сектора Газа, в результате удара погибли по большей части женщины и дети. Все убитые при атаке были гражданскими лицами

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Тела палестинцев, погибших в результате израильского обстрела больницы «Аль-Ахли», лежат в больнице «Аль-Шифа» в городе Газа
Фото: REUTERS

Тела погибших в результате ракетного удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа

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Людям оказывают помощь в больнице «Аль-Шифа» после авиаудара Израиля по близлежащей больнице «Аль-Ахли»

Представители минздрава сектора Газа отмечают, что число погибших постоянно растет

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Людям оказывают помощь в больнице «Шифа» после авиаудара Израиля по близлежащей больнице «Аль-Ахли»
Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю в секторе Газа

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Дети сидят на заднем сиденье машины скорой помощи в больнице «Аль-Шифа» после авиаудара Израиля по близлежащей больнице «Аль-Ахли»
Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. Правительство ХАМАС в секторе Газа назвало нападение «военным преступлением»

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В Нью-Йорке прошла акция протеста против нападения Израиля на больницу в Газе
Фото: REUTERS

Сразу в нескольких странах вспыхнули протесты после удара по больнице в Газе

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Сотни людей собираются во вторник перед Генеральным консульством Израиля в Стамбуле, чтобы протестовать против авиаудара Израиля по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа
Фото: REUTERS

Протесты прошли и в Стамбуле. Граждане прошли маршем к Генеральному консульству Израиля

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Палестинцы принимают участие в акции протеста после авиаудара Израиля по больнице «Аль-Ахли» в Тубасе, на оккупированном Израилем Западном берегу
Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Палестинцы принимают участие в акции протеста после авиаудара Израиля по больнице

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Сотни людей собираются во вторник, чтобы протестовать против авиаудара Израиля по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, поскольку израильские атаки продолжаются одиннадцатый день в Рабате, Марокко
Фото: REUTERS

Демонстрации прошли и в Тунисе, Иране и Ливане

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Иракцы держат палестинский флаг, принимая участие в акции протеста после того, как сотни палестинцев погибли в результате взрыва в больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа
Фото: REUTERS/Ahmed Saad

Иракцы держат палестинский флаг, принимая участие в акции протеста после того, как сотни палестинцев погибли в результате удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа

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