Реклама
Прямой эфир
Экономика
Власти расширят валютный контроль на зарубежные дочерние структуры экспортеров
Мир
В Лондоне задержали экоактивистку Грету Тунберг
Экономика
Центробанк повысил курс доллара до 97,35 рубля на 18 октября
Мир
Путин указал на необходимость уделить внимание росту товарооборота с Монголией
Мир
В Грузии заявили о появлении БПЛА собственного производства к концу года
Экономика
Правительство утвердило список стран для доступа иностранцев к финрынку РФ
Мир
Армения предложила Азербайджану обменять пленных по принципу «всех на всех»
Мир
Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс — один путь»
Общество
ФСБ задержала совершившего несколько диверсий по заданию СБУ жителя Орла
Мир
Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников
Мир
Пашинян заявил о намерении Армении углублять сотрудничество с ЕС
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Мир
Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии
Мир
Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта

Ад на Святой земле: эскалация палестино-израильского конфликта

Число погибших с обеих сторон превысило 3,5 тыс. человек
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Боевые действия на территории Израиля и сектора Газа продолжаются уже больше недели. Число погибших с обеих сторон достигло 3,5 тыс. человек и продолжает расти. Как развиваются события — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта остается тяжелой
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Shir Torem
Число вынужденных мигрантов растет с обеих сторон
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
На фоне эскалации боевых действий внимание мировой общественности приковано к гуманитарной ситуации
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Целями ударов с обеих сторон становятся и гражданские объекты
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg
В ООН признали обстрелы сектора Газа со стороны Израиля военным преступлением
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Общее число жертв с обеих сторон превысило 4 тыс. человек
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Anas al-Shareef
Информация постоянно обновляется, судьбы многих людей остаются неизвестными
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Ключевой проблемой конфликта является гуманитарная ситуация в секторе Газа
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Stringer
Территория анклава находится в полной блокаде со стороны Израиля
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Организация Объединенных Наций оценивает эту меру как нарушение международного права
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Международное сообщество расходится в оценках конфликта
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Mohammed al-Masri
Волна митингов в поддержку палестинского населения прокатилась по многим странам
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Между тем признается право Израиля на оборону
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Группировка ХАМАС продолжает удерживать заложников, в том числе иностранцев
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Потенциальное проведение наземной операции в секторе Газа неминуемо приведет к росту жертв среди мирного населения
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Израиль настаивает на полном уничтожении группировки ХАМАС и призывает жителей покинуть зону боевых действий
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Однако постоянный гуманитарный коридор по-прежнему не обеспечен
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Сохраняется угроза эскалации конфликта и вовлечения в него третьих сторон
На весь экран
Израильско-палестинский конфликт
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Большинство стран мира призывают стороны к прекращению насилия, сдержанности и началу переговорного процесса
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023