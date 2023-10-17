Ад на Святой земле: эскалация палестино-израильского конфликта
Ад на Святой земле: эскалация палестино-израильского конфликта
2023-10-17 13:37:27
2023-10-17 13:37:27
2023-10-17 13:37:27
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Число погибших с обеих сторон превысило 3,5 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
Боевые действия на территории Израиля и сектора Газа продолжаются уже больше недели. Число погибших с обеих сторон достигло 3,5 тыс. человек и продолжает расти. Как развиваются события — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта остается тяжелой
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Фото: REUTERS/Shir Torem
Число вынужденных мигрантов растет с обеих сторон
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
На фоне эскалации боевых действий внимание мировой общественности приковано к гуманитарной ситуации
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Целями ударов с обеих сторон становятся и гражданские объекты
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Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg
В ООН признали обстрелы сектора Газа со стороны Израиля военным преступлением
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Общее число жертв с обеих сторон превысило 4 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Anas al-Shareef
Информация постоянно обновляется, судьбы многих людей остаются неизвестными
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Ключевой проблемой конфликта является гуманитарная ситуация в секторе Газа
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Фото: REUTERS/Stringer
Территория анклава находится в полной блокаде со стороны Израиля
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Организация Объединенных Наций оценивает эту меру как нарушение международного права
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Международное сообщество расходится в оценках конфликта
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Фото: REUTERS/Mohammed al-Masri
Волна митингов в поддержку палестинского населения прокатилась по многим странам
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
Между тем признается право Израиля на оборону
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Группировка ХАМАС продолжает удерживать заложников, в том числе иностранцев
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
Потенциальное проведение наземной операции в секторе Газа неминуемо приведет к росту жертв среди мирного населения
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Израиль настаивает на полном уничтожении группировки ХАМАС и призывает жителей покинуть зону боевых действий
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Однако постоянный гуманитарный коридор по-прежнему не обеспечен
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Сохраняется угроза эскалации конфликта и вовлечения в него третьих сторон
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Большинство стран мира призывают стороны к прекращению насилия, сдержанности и началу переговорного процесса
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