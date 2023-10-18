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Юрист объяснил суть расширения списка осужденных с отсрочкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Перечень осужденных, которым положена отсрочка от наказания, расширят. Правительство одобрило поправки в закон, которые распространят ее на беременных, женщин и отцов-одиночек с детьми до 14 лет, приговоренных к ограничению свободы, узнали «Известия».

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Этот вид уголовного наказания, похожий на домашний арест, предполагает, например, запрет выходить на улицу в определенные часы или пользоваться мобильным телефоном. Сейчас на такую отсрочку могут претендовать только получившие реальные сроки. Предложенные изменения касаются прав не столько самих оступившихся родителей, сколько их детей, подчеркнули в Совете по правам человека при президенте РФ.

Как пояснил «Известиям» заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев, ограничение свободы — один из самых мягких видов уголовного наказания. Оно применяется к обвиняемым в совершении преступлений небольшой и средней тяжести и не применяется к совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, например, убийства.

«Такое наказание налагает ряд запретов на осужденного, но не изолирует его от общества, как в случае с лишением свободы. Ни в какое специальное учреждение человек не помещается. Это наказание схоже с домашним арестом, только мягче», — пояснил адвокат.

Предложенные новации Прокофьев оценивает как смягчение уголовного законодательства, однако на практике ограничение свободы суд дает намного реже, чем реальный или условный срок либо штраф, отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отложенный спрос: в России расширят список осужденных с отсрочкой

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