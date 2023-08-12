 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме допустили продолжение конфликта на Украине и в следующем году
Мир
В США заявили о задержке разработки программы обучения украинских пилотов F-16
Мир
Штаб Трампа раскритиковал минюст за назначение спецсоветника по делу Хантера Байдена
Общество
В Госдуме предложили продлить работу московского метро по пятницам
Мир
WSJ узнала о сопротивлении Египта призывам США поставлять оружие Киеву
Политика
Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных
Мир
Нигер второй раз допустил дефолт по гособлигациям
Общество
На фестивале в Выборге выбрали лучшие российские фильмы 2023 года
Мир
Расследование дела Хантера Байдена перевели на уровень спецпрокурора
Наука и техника
Минцифры запретило сотрудникам пользоваться iPhone и смарт-часами в рабочих целях
Мир
YouTube заблокировал канал американского экс-разведчика Скотта Риттера
Общество
«Ростех» представил Су-57 в виде «механизированного монстра»
Мир
В Сирии самолеты РФ подверглись воздействию систем наведения коалиции во главе с США
/

Двойной засчет: осужденным уменьшат срок при смягчении режима

Инициатива Минюста поможет гуманизировать условия содержания, отмечают эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Осужденным, которых ошибочно отправили в колонии со строгим режимом, а затем перевели на более мягкий, планируют пересчитывать срок, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минюста. Эту инициативу ведомства уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили в кабмине. День, проведенный в колонии особого или строгого режима, будет засчитан за полтора, если человека переведут на общий режим, или за два, если человек окажется в колонии-поселении. Эксперты поддержали предлагаемые изменения. Они указали, что сейчас суды нередко ошибочно назначают жесткий режим по преступлениям небольшой тяжести. Эти решения затем удается оспорить, и в этом случае пересчет срока можно считать справедливым.

День за два

В России планируют пересчитывать срок отбывания наказания в колонии более строгого режима при переводе в более мягкие условия: правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала подобную инициативу. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.

Законопроект, разработанный Минюстом, предлагает засчитывать время, которое осужденный ошибочно провел в более строгом исправительном учреждении, с повышающим коэффициентом, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Заключенные
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— К примеру, по статья о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств назначают общий режим, а не колонию-поселения. В таком случае человек отбывает наказание в колонии общего режима незаконно, — рассказал «Известиям» руководитель группы практики уголовно-правовой защиты юридической компании «Институт условно-досрочного освобождения» Игорь Ивлев.

Теперь, если после апелляции суд изменит вид исправительного учреждения на менее строгий, то один день, проведенный в тюрьме, колонии особого или строгого режима, будет засчитан за полтора дня в колонии общего режима или два дня в колонии-поселении. Таким образом, срок наказания значительно сократится. Сейчас же перевод из учреждения в учреждение на срок не влияет.

Колония для бывших смертников: чем известен «Черный дельфин»
Казанский убийца станет самым молодым заключенным ИК-6

Поправки предлагают внести в статью УК об исчислении сроков наказаний. Как указали в Минюсте, документ подготовили в связи с постановлением Конституционного суда от марта 2023 года. Там отметили, что часть этой статьи не соответствует Конституции.

Нынешний проект поправок в закон направлен на устранение законодательного пробела и существующей несправедливости, рассказал «Известиям» вице-президент ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

тюрьма
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Негативных последствий от его реализации ожидать не стоит, поскольку он не предусматривает возможности ухудшения положения заключенных, а только уточняет правила зачета срока отбывания наказания при смене вида исправительного учреждения, — подчеркнул юрист.

Полностью поддержал инициативу Минюста и бывший следователь СК, адвокат по уголовным делам Максим Калинов. Но оправданно было бы установить и единую льготу в два дня при переводе на общий режим или колонию-поселение, полагает он.

Гуманизация системы

Эксперты отмечают, что поправки, предложенные Минюстом, стоит рассматривать в контексте общей гуманизации системы наказания.

Пора к станкам: российских заключенных предложили «переселять» в колонии с нехваткой рабочей силы
Инициатива призвана обеспечить занятость осужденных и помочь в их ресоциализации

В июне 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в СИЗО и отбывания наказания осужденными в местах лишения свободы.

Так, увеличен с трех до четырех лет возраст ребенка, находящегося вместе с матерью в следственном изоляторе либо в доме ребенка исправительного учреждения. Поправки ввели поощрения в виде благодарности для стимулирования социально полезного поведения подозреваемых и обвиняемых, был увеличен размер денежных средств, которые осужденные могут тратить на покупку продуктов и предметов первой необходимости и прочее.

Осужденный
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

А в Минюсте «Известиям» рассказали, что в конце мая 2023 года в правительство были представлены законопроекты, которые позволят установить отсрочку отбывания наказания для осужденных к ограничению свободы беременных женщин либо тех, у кого есть ребенок в возрасте до 14 лет. Предлагаемая норма будет распространяться и на мужчин с детьми до 14 лет, если это единственный родитель.

«Проектируемые изменения позволят значительно расширить круг лиц, в отношении которых может быть применена отсрочка отбывания наказания», — указали в ведомстве.

Зона закрытия: в тюрьмах и СИЗО смогут вводить особый режим при эпидемиях
Почему общественники считают инициативу рискованной

Норма не для всех

Новая норма распространится не на все случаи, при которых режим содержания меняется на более легкий. Есть варианты, когда первоначальное решение о режиме отбытия наказания верное, но осужденный всё равно может его смягчить. Это, например, те, кто подает на УДО, замену наказания или ходатайствует об изменении вида исправительного учреждения, отметил Игорь Ивлев. В этом случае суды оценивают факт возмещение вреда, наличие взысканий за нарушение режима, прохождение обучения в колонии, трудоустройство и прочее.

— А для тех, кто отбывает наказание в колонии общего режима и просит перевести его в колонию-поселение, есть специальное условие, чтобы осужденный находился на облегченных условиях содержания, — пояснил эксперт. — Туда его переводят решением комиссии администрации колонии или СИЗО за усердный труд и хорошее поведение, как твердо вставшего на путь исправления. Для остальных категорий такого условия нет.

СИЗО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам Игоря Ивлева, нередки случаи, когда даже при возражениях администрации колоний и прокуратуры суды удовлетворяют ходатайства осужденных. Но в этих случаях даже после принятия нового закона срок осужденным пересчитываться не будет.

По мнению члена Адыгейской республиканской коллегии адвокатов «АРКА» Кристины Аганесовой, когда законопроект примут, изменения, вероятно, не коснутся всех тех, кто совершил преступление до введения поправок в силу, так как закон обратной силы не имеет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир