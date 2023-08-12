Двойной засчет: осужденным уменьшат срок при смягчении режима
Осужденным, которых ошибочно отправили в колонии со строгим режимом, а затем перевели на более мягкий, планируют пересчитывать срок, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минюста. Эту инициативу ведомства уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили в кабмине. День, проведенный в колонии особого или строгого режима, будет засчитан за полтора, если человека переведут на общий режим, или за два, если человек окажется в колонии-поселении. Эксперты поддержали предлагаемые изменения. Они указали, что сейчас суды нередко ошибочно назначают жесткий режим по преступлениям небольшой тяжести. Эти решения затем удается оспорить, и в этом случае пересчет срока можно считать справедливым.
День за два
В России планируют пересчитывать срок отбывания наказания в колонии более строгого режима при переводе в более мягкие условия: правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала подобную инициативу. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.
Законопроект, разработанный Минюстом, предлагает засчитывать время, которое осужденный ошибочно провел в более строгом исправительном учреждении, с повышающим коэффициентом, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
— К примеру, по статья о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств назначают общий режим, а не колонию-поселения. В таком случае человек отбывает наказание в колонии общего режима незаконно, — рассказал «Известиям» руководитель группы практики уголовно-правовой защиты юридической компании «Институт условно-досрочного освобождения» Игорь Ивлев.
Теперь, если после апелляции суд изменит вид исправительного учреждения на менее строгий, то один день, проведенный в тюрьме, колонии особого или строгого режима, будет засчитан за полтора дня в колонии общего режима или два дня в колонии-поселении. Таким образом, срок наказания значительно сократится. Сейчас же перевод из учреждения в учреждение на срок не влияет.
Поправки предлагают внести в статью УК об исчислении сроков наказаний. Как указали в Минюсте, документ подготовили в связи с постановлением Конституционного суда от марта 2023 года. Там отметили, что часть этой статьи не соответствует Конституции.
Нынешний проект поправок в закон направлен на устранение законодательного пробела и существующей несправедливости, рассказал «Известиям» вице-президент ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.
— Негативных последствий от его реализации ожидать не стоит, поскольку он не предусматривает возможности ухудшения положения заключенных, а только уточняет правила зачета срока отбывания наказания при смене вида исправительного учреждения, — подчеркнул юрист.
Полностью поддержал инициативу Минюста и бывший следователь СК, адвокат по уголовным делам Максим Калинов. Но оправданно было бы установить и единую льготу в два дня при переводе на общий режим или колонию-поселение, полагает он.
Гуманизация системы
Эксперты отмечают, что поправки, предложенные Минюстом, стоит рассматривать в контексте общей гуманизации системы наказания.
В июне 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в СИЗО и отбывания наказания осужденными в местах лишения свободы.
Так, увеличен с трех до четырех лет возраст ребенка, находящегося вместе с матерью в следственном изоляторе либо в доме ребенка исправительного учреждения. Поправки ввели поощрения в виде благодарности для стимулирования социально полезного поведения подозреваемых и обвиняемых, был увеличен размер денежных средств, которые осужденные могут тратить на покупку продуктов и предметов первой необходимости и прочее.
А в Минюсте «Известиям» рассказали, что в конце мая 2023 года в правительство были представлены законопроекты, которые позволят установить отсрочку отбывания наказания для осужденных к ограничению свободы беременных женщин либо тех, у кого есть ребенок в возрасте до 14 лет. Предлагаемая норма будет распространяться и на мужчин с детьми до 14 лет, если это единственный родитель.
«Проектируемые изменения позволят значительно расширить круг лиц, в отношении которых может быть применена отсрочка отбывания наказания», — указали в ведомстве.
Норма не для всех
Новая норма распространится не на все случаи, при которых режим содержания меняется на более легкий. Есть варианты, когда первоначальное решение о режиме отбытия наказания верное, но осужденный всё равно может его смягчить. Это, например, те, кто подает на УДО, замену наказания или ходатайствует об изменении вида исправительного учреждения, отметил Игорь Ивлев. В этом случае суды оценивают факт возмещение вреда, наличие взысканий за нарушение режима, прохождение обучения в колонии, трудоустройство и прочее.
— А для тех, кто отбывает наказание в колонии общего режима и просит перевести его в колонию-поселение, есть специальное условие, чтобы осужденный находился на облегченных условиях содержания, — пояснил эксперт. — Туда его переводят решением комиссии администрации колонии или СИЗО за усердный труд и хорошее поведение, как твердо вставшего на путь исправления. Для остальных категорий такого условия нет.
По словам Игоря Ивлева, нередки случаи, когда даже при возражениях администрации колоний и прокуратуры суды удовлетворяют ходатайства осужденных. Но в этих случаях даже после принятия нового закона срок осужденным пересчитываться не будет.
По мнению члена Адыгейской республиканской коллегии адвокатов «АРКА» Кристины Аганесовой, когда законопроект примут, изменения, вероятно, не коснутся всех тех, кто совершил преступление до введения поправок в силу, так как закон обратной силы не имеет.