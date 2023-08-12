Двойной засчет: осужденным уменьшат срок при смягчении режима

Осужденным, которых ошибочно отправили в колонии со строгим режимом, а затем перевели на более мягкий, планируют пересчитывать срок, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минюста. Эту инициативу ведомства уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили в кабмине. День, проведенный в колонии особого или строгого режима, будет засчитан за полтора, если человека переведут на общий режим, или за два, если человек окажется в колонии-поселении. Эксперты поддержали предлагаемые изменения. Они указали, что сейчас суды нередко ошибочно назначают жесткий режим по преступлениям небольшой тяжести. Эти решения затем удается оспорить, и в этом случае пересчет срока можно считать справедливым.

День за два

В России планируют пересчитывать срок отбывания наказания в колонии более строгого режима при переводе в более мягкие условия: правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала подобную инициативу. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.

Законопроект, разработанный Минюстом, предлагает засчитывать время, которое осужденный ошибочно провел в более строгом исправительном учреждении, с повышающим коэффициентом, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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— К примеру, по статья о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств назначают общий режим, а не колонию-поселения. В таком случае человек отбывает наказание в колонии общего режима незаконно, — рассказал «Известиям» руководитель группы практики уголовно-правовой защиты юридической компании «Институт условно-досрочного освобождения» Игорь Ивлев.

Теперь, если после апелляции суд изменит вид исправительного учреждения на менее строгий, то один день, проведенный в тюрьме, колонии особого или строгого режима, будет засчитан за полтора дня в колонии общего режима или два дня в колонии-поселении. Таким образом, срок наказания значительно сократится. Сейчас же перевод из учреждения в учреждение на срок не влияет.

Поправки предлагают внести в статью УК об исчислении сроков наказаний. Как указали в Минюсте, документ подготовили в связи с постановлением Конституционного суда от марта 2023 года. Там отметили, что часть этой статьи не соответствует Конституции.

Нынешний проект поправок в закон направлен на устранение законодательного пробела и существующей несправедливости, рассказал «Известиям» вице-президент ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

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— Негативных последствий от его реализации ожидать не стоит, поскольку он не предусматривает возможности ухудшения положения заключенных, а только уточняет правила зачета срока отбывания наказания при смене вида исправительного учреждения, — подчеркнул юрист.

Полностью поддержал инициативу Минюста и бывший следователь СК, адвокат по уголовным делам Максим Калинов. Но оправданно было бы установить и единую льготу в два дня при переводе на общий режим или колонию-поселение, полагает он.

Гуманизация системы

Эксперты отмечают, что поправки, предложенные Минюстом, стоит рассматривать в контексте общей гуманизации системы наказания.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в СИЗО и отбывания наказания осужденными в местах лишения свободы.

Так, увеличен с трех до четырех лет возраст ребенка, находящегося вместе с матерью в следственном изоляторе либо в доме ребенка исправительного учреждения. Поправки ввели поощрения в виде благодарности для стимулирования социально полезного поведения подозреваемых и обвиняемых, был увеличен размер денежных средств, которые осужденные могут тратить на покупку продуктов и предметов первой необходимости и прочее.

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А в Минюсте «Известиям» рассказали, что в конце мая 2023 года в правительство были представлены законопроекты, которые позволят установить отсрочку отбывания наказания для осужденных к ограничению свободы беременных женщин либо тех, у кого есть ребенок в возрасте до 14 лет. Предлагаемая норма будет распространяться и на мужчин с детьми до 14 лет, если это единственный родитель.

«Проектируемые изменения позволят значительно расширить круг лиц, в отношении которых может быть применена отсрочка отбывания наказания», — указали в ведомстве.

Норма не для всех

Новая норма распространится не на все случаи, при которых режим содержания меняется на более легкий. Есть варианты, когда первоначальное решение о режиме отбытия наказания верное, но осужденный всё равно может его смягчить. Это, например, те, кто подает на УДО, замену наказания или ходатайствует об изменении вида исправительного учреждения, отметил Игорь Ивлев. В этом случае суды оценивают факт возмещение вреда, наличие взысканий за нарушение режима, прохождение обучения в колонии, трудоустройство и прочее.

— А для тех, кто отбывает наказание в колонии общего режима и просит перевести его в колонию-поселение, есть специальное условие, чтобы осужденный находился на облегченных условиях содержания, — пояснил эксперт. — Туда его переводят решением комиссии администрации колонии или СИЗО за усердный труд и хорошее поведение, как твердо вставшего на путь исправления. Для остальных категорий такого условия нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам Игоря Ивлева, нередки случаи, когда даже при возражениях администрации колоний и прокуратуры суды удовлетворяют ходатайства осужденных. Но в этих случаях даже после принятия нового закона срок осужденным пересчитываться не будет.