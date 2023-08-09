Колония для бывших смертников: чем известен «Черный дельфин»

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу с многочисленными жертвами в Казани, проведет остаток жизни в колонии «Черный дельфин». Чем известна эта колония и кого еще приговорили отбывать наказание именно в ней — в материале «Известий».

Стрельба в 175-й школе в Казани: что случилось 11 мая 2021 года

Трагедия в казанской гимназии № 175 разразилась в 2021 году, в первый день после майских праздников. 11 мая бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев прошел в здание и устроил стрельбу, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Охранник успел нажать тревожную кнопку, а прохожие услышали взрыв и вызвали полицию. Силовики сразу задержали молодого человека, но тот к тому моменту уже успел расстрелять детей, ворвавшись в один из классов.

В результате бойни погибли девять человек, еще 23 были ранены. Среди погибших — семеро восьмиклассников, четыре мальчика и три девочки, и двое педагогов. Среди раненых — 20 школьников 9–15 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Казанцев

Кто такой Ильназ Галявиев

В ходе следствия выяснилось, что Галявиев — бывший ученик гимназии № 175. После школы он поступил в колледж ТИСБИ и учился на программиста, однако 26 апреля был отчислен за неуспеваемость. Спустя три дня он получил лицензию на оружие и купил гладкоствольное ружье.

Еще во время учебы молодой человек был вовлечен в «деструктивную субкультуру». На допросе преступник назвал себя богом и признался, что с прошлого лета «начал всех ненавидеть», а также что в нем «проснулся монстр». К страшной расправе он готовился больше двух месяцев. За неделю до нападения на школу преступник создал Telegram-канал под названием «Бог». В день атаки он разместил там свое фото в маске и написал, что собирается убить много людей. Правда, к концу следствия Галявиев отказался от своих слов и божественной сущности в себе больше не находил.

При этом в колледже Галявиев был тихим учеником и нареканий не вызывал. Как поясняли однокурсники и ректор, он ходил на все занятия, одевался опрятно и даже был волонтером. Однако в семье были проблемы: по словам ректора ТИСБИ, родители и старший брат — положительные люди — были вынуждены оставить его и съехать из-за невыносимого поведения молодого человека.

Ильназ Галявиев во время оглашения приговора Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Молодой человек не состоял на учете ни у психиатра, ни у нарколога, однако известно, что Галявиев страдал от болезни головного мозга: во время экспертизы у него нашли недиагностированное шизоидное расстройство. По этой причине, по мнению юристов, у преступника были шансы избежать пожизненного заключения и вместо этого отправиться на принудительное лечение (в уголовном деле были две взаимоисключающие экспертизы, одна из них признавала Галявиева невменяемым).

Расследование продолжалось полгода, уже 15 ноября 2022 года Галявиев признал вину, а в апреле 2023 года был приговорен к пожизненному лишению свободы. В августе стало известно, что преступник будет этапирован в ИК-6, известную как «Черный дельфин». Кроме того, суд постановил выплатить 22 млн рублей в виде компенсации пострадавшим.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Чем известна колония «Черный дельфин»

Пожизненный срок в России — это высшая мера наказания, поскольку на смертную казнь с 1997 года введен мораторий. Колонию особого режима ИК-6, или «Черный дельфин», в Соль-Илецке Оренбургской области называют самой строгой в России. Здесь содержат осужденных на длительные или пожизненные сроки людоедов, маньяков, террористов и создателей ОПГ, досрочно отсюда выйти не удалось еще никому. В качестве напоминания при входе в каждую камеру висят таблички, где перечислены все преступления осужденных. Свое неофициальное название ИК-6 получила из-за фонтана с черным дельфином: его установили на входе в тюрьму сами заключенные.

В ИК-6 действуют особые правила, чтобы предотвратить побег заключенных. В камере может содержатся от двух до четырех человек, но в особых случаях к заключенному никого не подселяют. При этом за преступниками ведется постоянное видеонаблюдение, по территории дежурят кинологи с собаками и охрана, а свет в камерах не выключается никогда.

В «Черном дельфине» сидят «тольяттинский потрошитель» Олег Рыльков и «ростовский чикатило» Владимир Муханкин. Также здесь содержатся экстремисты, подорвавшие в 1999 году жилой дом в Буйнакске, — Иса Зайнудинов и Алисултан Салихов. Тогда от действий террористов погибли 64 человека. В колонии отбывает наказание и националист Олег Костарев, который в 2006 году устроил взрыв на Черкизовском рынке. Во время теракта погибли 14 человек, еще 61 — получил ранения. В числе других осужденных есть группа чеченских боевиков во главе с известным «полевым командиром» Салаудином Тимирбулатовым по кличке Тракторист. В «Черный дельфин» чаще всего отправляют и самых жестоких преступников Татарстана. Среди них Радик Галиакберов по кличке Раджа, лидер казанской ОПГ «Хади Такташ», а также его подельник Ринат Фархутдинов по кличке Ринтик. На счету ОПГ 12 подтвержденных убийств и еще около тридцати неподтвержденных.

Фото: Commons.wikimedia.org/Людмила Иванова Фонтан во дворе ИК-6

Считается, что тюрьма, на месте которой сегодня стоит колония, была создана еще в дни Пугачевского восстания, долгое время здесь действовал Илецкий острог, а свой нынешний статус ИК-6 получила в 2000 году. Колония расположена в 70 км от Оренбурга, это самое крупное учреждение подобного типа: по некоторым данным, в ней содержится около 850 человек.

По иронии судьбы совсем близко на соленых озерах находится популярный курорт всероссийского значения. В народе его называют русским мертвым морем. Ежедневно на шести озерах отдыхает более 10 тыс. человек. В 2023 году озера Соль-Илецка вошли в топ-3 самых востребованных мест у россиян после озер Карелии и пляжей Волги.