Напавший на казанскую школу Ильназ Галявиев признал вину в убийстве девяти человек

Напавший на детей в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев в суде полностью признал вину в убийстве девяти человек. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает корреспондент «Известий» из зала Верховного суда Татарстана.

«Вину признаю полностью», — сказал он, отвечая на вопрос судьи.

9 ноября Галявиеву продлили арест еще на полгода — до 18 апреля 2023 года. Суд также сделал перерыв в рассмотрении уголовного дела до 15 ноября в связи с нарушением права на защиту, так как Галявиев нанял адвоката за два дня до заседания.

Тогда же государственный обвинитель Наиль Уразбаев рассказал, что по этому уголовному делу потерпевшими проходят 667 человек, тяжкий вред здоровью причинен 143 людям, в числе которых 135 детей, убиты девять человек. Также были поданы гражданские иски на Галявиева, сумма которых составляет 48 млн рублей.

Нападение на школу в столице Татарстана было совершено 11 мая 2021 года. Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых.

14 октября 2022 года уголовное дело и все материалы по нему были переданы в суд. По версии следствия, Галявиев решился на массовое убийство из-за того, что проявлял интерес к субкультуре «Колумбайн» (запрещена в России) и увлекался просмотром видеороликов о нападениях на школы с применением оружия.