Устроившему стрельбу в Казани Галявиеву продлили арест на полгода

Верховный суд Татарстана на заседании в среду, 9 ноября, продлил арест открывшему стрельбу в школе в Казани Ильназу Галявиеву еще на полгода — до 18 апреля 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Уточняется, что суд также сделал перерыв в рассмотрении уголовного дела до 15 ноября в связи с нарушением права на защиту, так как Галявиев нанял адвоката за два дня до заседания.

«Сегодня процесс отложили, потому что не явился адвокат, он представил документ, что заключил соглашение с Галявиевым на его защиту. Сам Галявиев отказался от этого защитника, но процесс мы начать не смогли, потому что отказ заявляется в присутствии того лица, который заявился его защищать», — отметил государственный обвинитель Наиль Уразбаев.

Судья во время процесса отметил, что на заседание заявился адвокат по соглашению Алексей Васильев. Защитник Галявиева направил в суд два письменных ходатайства — об ознакомлении с материалами дела и невозможности участвовать в первом заседании ввиду занятости в других процессах. Он подчеркнул, что о дате заседания узнал лишь два дня назад.

Уразбаев также рассказал журналистам, что по этому уголовному делу потерпевшими проходят 667 человек, тяжкий вред здоровью причинен 143 людям, в числе которых 135 детей, убиты девять человек. Были поданы гражданские иски на Галявиева, сумма которых составляет 48 млн рублей.

Срок ареста Галявиева истекал 11 ноября, он находится в СИЗО больше года.

Нападение на школу в столице Татарстана было совершено 11 мая 2021 года. Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.

14 октября 2022 года уголовное дело и все материалы по нему были переданы в суд. По версии следствия, Галявиев решился на массовое убийство из-за того, что проявлял интерес к субкультуре «Колумбайн» (запрещена в России) и увлекался просмотром видеороликов о нападениях на школы с применением оружия.