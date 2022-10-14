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Дело устроившего стрельбу в казанской гимназии Галявиева передано в суд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Генпрокуратура РФ передала в Верховный суд Татарстана обвинительное заключение в отношении Ильназа Галявиева и все материалы по делу о массовом убийстве в казанской гимназии. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба ведомства.

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«Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ильназа Галявиева. Органом предварительного следствия он обвиняется в совершении преступлений… убийство, покушение на убийство, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств и умышленные уничтожение или повреждение имущества», — указано в сообщении.

В пресс-релизе указано, что, по версии следствия, Ильназ Галявиев, решился на массовое убийство из-за того, что проявлял интерес к субкультуре «Колумбайн» (запрещена в РФ) и увлекался просмотром видеороликов о нападениях на школы с применением оружия.

Ранее, 17 декабря, Галявиев извинился за свое преступление и признал вину по всем четырем статьям предъявленного обвинения. Он раскаивается, однако понимает, что «эти слова не вернут погибших».

10 декабря СК РФ сообщил, что ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом»; «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства»; «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества»).

Нападение на школу в столице Татарстана было совершено 11 мая. Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.

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