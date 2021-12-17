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Открывший стрельбу в казанской школе извинился за преступление

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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175, 17 декабря извинился за свое преступление.

«Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал», — сказал Галявиев в интервью изданию «Реальное время».

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Молодой человек также сказал, что признает вину по всем четырем статьям предъявленного обвинения. Он раскаивается, однако понимает, что «эти слова не вернут погибших».

Ранее, 16 декабря, суд продлил арест Галявиеву до 11 апреля 2022 года.

10 декабря СК РФ сообщил, что ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом»; «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства»; «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества»).

Нападение на школу в столице Татарстана было совершено 11 мая. Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.

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