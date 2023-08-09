Убийцу девяти человек в школе Казани отправили в колонию «Черный дельфин»
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175 в 2021 году, перемещен для отбывания пожизненного наказания в ИК-6, известной как «Черный дельфин», в Соль-Илецке Оренбургской области. Об этом 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Татарстана.
«В «Черном дельфине» в Оренбургской области», — ответил информатор на вопрос о месте заключения преступника.
Нападение на школу в столице Татарстана было совершено 11 мая 2021 года. Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых.
15 ноября 2022 года Галявиев признал вину в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175. Решением Верховного суда Татарстана 13 апреля был приговорен к пожизненному лишению свободы.