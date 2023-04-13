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Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в гимназии Казани

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Виновный в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев решением Верховного суда Татарстана 13 апреля приговорен к пожизненному лишению свободы.

Известно, что во время заседания обвиняемый просил суд не отправлять его в тюрьму.

Согласно версии следствия, Галявиев стремился подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, информацию о которых он нашел в Сети, скопировав их поведение при нападении.

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Ранее, 29 марта, прокуратура запрашивала пожизненное заключение для Галявиева, устроившего стрельбу с многочисленными жертвами в Казани. В ходе прений прокурор Татарстана предложил суду назначить убийце наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующего срока — в исправительной колонии особого режима.

15 ноября 2022 года Галявиев признал вину в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175.

Нападение на школу в столице Татарстана было совершено 11 мая 2021 года. Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.

Тогда же следователи установили, что Галявиев решился на массовое убийство из-за того, что проявлял интерес к субкультуре «Колумбайн» (запрещена в России) и увлекался просмотром видеороликов о нападениях на школы с применением оружия.

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