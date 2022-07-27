Зона закрытия: в тюрьмах и СИЗО смогут вводить особый режим при эпидемиях

Министерство юстиции предлагает расширить перечень оснований, по которым в СИЗО, тюрьмах и колониях вводится режим особых условий — при нем запрещаются свидания, телефонные звонки, получение посылок, писем и денежных переводов. Такими основаниям могут стать, например, эпидемии и ЧС. Инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия». Правозащитники считают, что принятие поправок увеличит риски нарушения прав осужденных. В Минюсте эти опасения не разделяют.

Нестабильные обстоятельства

Список оснований для введения режима особых условий в СИЗО, тюрьмах и колониях может расширится по инициативе Минюста. Сейчас в Уголовно-исправительном кодексе (УИК) указаны только пять поводов для введения такого режима — стихийное бедствие, введение чрезвычайного или военного положения, массовые беспорядки и групповое неповиновение осужденных. Минюст предлагает добавить к этим основаниям эпидемии, чрезвычайные ситуации, захват заложников, теракты и угрозу вооруженного нападения на исправительное учреждение.

Инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности , сообщил «Известиям» зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов. Информацию подтвердил источник в правительстве.

Зона закрытия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В период действия режима особых условий некоторые права осужденных ограничиваются, пояснил Игорь Черепанов.

— Могут отменяться свидания, получения осужденными посылок, передач и бандеролей, писем и денежных переводов, — уточнил он.

Кроме того, вводится запрет на телефонные звонки из переговорных пунктов.

— Это легальная связь, которая контролируется в соответствии с законодательством. Однако в случае введения режима особых условий администрация учреждений получает право закрывать телефонные переговорные пункты в колониях, — подчеркнул Игорь Черепанов.

Собеседник «Известий» рассказал, что в предложениях Минюста более мягкие ограничения предусмотрены лишь для случаев, когда режим особых условий будет вводиться в целях противодействия эпидемиям.

— Тогда при необходимости могут сокращаться только личные контакты. То есть свидания, получение передач, прогулки, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений. Однако, например, телефонные переговорные пункты в колониях закрываться не будут, — добавил юрист.

Зона закрытия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По действующему законодательству, режим особых условий может вводиться на срок до 30 дней. В исключительных случаях его могут продлить еще на такой же период.

Свобода нарушать

Эксперты, опрошенные «Известиями», разошлись в оценке проекта Минюста. Общественники видят в нем определенные риски. Так, по словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, расширение оснований для введения режима особых условий может привести к нарушениям прав осужденных.

— При малейшей возможности недобросовестные сотрудники системы исполнения наказаний смогут вводить этот режим и тем самым изолировать осужденных. То есть к ним не будут пускать ни представителей общественных наблюдательных комиссий (ОНК), ни адвокатов, — считает эксперт.

По его словам, с начала пандемии общественникам и адвокатам стали чаще отказывать в посещении колоний якобы из-за угрозы распространения заболевания. Если законопроект примут, у ФСИН появится еще один рычаг давления на ОНК, считает правозащитник.

— Вспомните хотя бы вопиющую историю с пытками в тюремной больнице в Саратове. Тогда никто ничего не знал. И велики риски, что с принятием законопроекта таких случаев станет больше, — подчеркнул он.

Зона закрытия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Адвокату не могут отказывать в посещении мест лишения свободы, однако такие прецеденты периодически случаются, заметил член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

— Статья 89 УИК регламентирует предоставление свидания осужденного с адвокатом. Причем это не право исправительного учреждения, а обязанность. Но такие отказы встречаются. Зачастую они направлены на предотвращение обмена информацией между адвокатом и доверителем. Предлоги могут быть разные — особый режим объекта, антиковидные меры, пропускной режим, не поданные заявления о свидании, — подчеркнул он.

В то же время юрист «Легес-бюро» Юлия Рамзенкова не увидела в проекте Минюста рисков ограничения доступ адвокатов к осужденным в период действия режима особых условий.

— Законопроект содержит в себе правила поведения сотрудников исправительного учреждения при введении чрезвычайного или военного положения. Он не ограничивает полностью права осужденных, иначе это противоречило бы Конституции РФ , — подчеркнула она.

Режим особых условий чаще всего вводится во избежание возникновения массовых беспорядков в самом учреждении, совершения других правонарушений и преступлений. Поэтому адвокатам и представителям ОНК допуск в тюрьмы должен быть разрешен и в период действия этого режима, заключила юрист.