Отложенный спрос: в России расширят список осужденных с отсрочкой

В России расширят перечень осужденных, которым положена отсрочка от наказания. Правительство одобрило поправки в закон, которые распространят ее на беременных, женщин и отцов-одиночек с детьми до 14 лет, приговоренных к ограничению свободы. Это вид уголовного наказания, похожий на домашний арест, предполагающий, например, запрет на выход на улицу в определенные часы. Сейчас на такую отсрочку могут претендовать только получившие реальные сроки. Предложенные изменения касаются прав не столько самих оступившихся родителей, сколько их детей, подчеркнули в Совете по правам человека при президенте РФ. К чему приведет либерализация этой уголовной статьи — в материале «Известий».

Гуманные цели

В России вырастет число осужденных с отсрочкой от наказания — поправки, расширяющие список таких лиц, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. С копией документа ознакомились «Известия».

Сейчас подобную отсрочку могут получить только те осужденные, которых суд приговорил к реальным срокам, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Право на нее имеют беременные и женщины, имеющие ребенка до 14 лет. Отсрочку могли получить и мужчины с детьми аналогичного возраста, воспитывающие ребенка в одиночку.

— Теперь у суда появится возможность отсрочить наказание и для тех людей из указанной категории, кого вместо полного лишения свободы приговорили к ее ограничению. Это делается в целях гуманизации уголовного законодательства, — пояснил Владимир Груздев.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его цель — защита прав осужденных. Документ разработал Минюст в рамках концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года. Предложенные изменения согласованы с профильными ведомствами — Верховным судом, Генпрокуратурой, ФСИН.

По данным последней, год назад отсрочку от приговора получили чуть более 7 тыс. осужденных. С вступлением в силу новой нормы число отсроченных приговоров значительно вырастет — у суда появится больше возможностей принимать такое решение, полагает Владимир Груздев. Когда ребенку исполнится 14 лет, приговор вступит в силу со всеми его ограничениями.

Изменения внесут в ст. 82 УК РФ об отсрочке отбывания наказания и аналогичную процессуальную ст. 398 УПК РФ. Поправкам подвергнут и ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса РФ о порядке обращения с ходатайством об освобождении от отбывания наказания.

В Минюсте «Известиям» заявили, что новая «партия» осужденных с отсрочкой не останется без присмотра — за их поведением будут следить уголовно-исполнительные инспекции.

Банки не узнают

Ограничение свободы — один из самых мягких видов уголовного наказания, рассказал «Известиям» заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев. Как правило, оно применяется к обвиняемым в совершении преступлений небольшой и средней тяжести и не применяется к совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, например убийства.

— Такое наказание налагает ряд запретов на осужденного, но не изолирует его от общества, как в случае с лишением свободы. Ни в какое специальное учреждение человек не помещается. Это наказание схоже с домашним арестом, только мягче, — пояснил адвокат.

Из ограничений такому осужденному могут запретить: выходить на улицу в определенные часы, например в ночное время; покидать пределы города; посещать массовые мероприятия; изменять место жительства, работы или учебы без согласия надзорного органа.

При отсрочке все эти ограничения с осужденного снимутся, кроме запрета на выезд за границу, пояснил советник Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн.

— По общему правилу выезд осужденных за пределы страны запрещен. Это обусловлено необходимостью обеспечить возможность исполнения наказания в будущем, — уточнил адвокат.

Предоставленная судом отсрочка свидетельствует лишь о том, что в определенный период исполнять наказание нецелесообразно, но она не снимает с человека судимость и связанные с ней правовые последствия, пояснил смысл нормы Евгений Рубинштейн.

— Сведения о судимости вносятся в базу данных МВД РФ и хранятся до снятия или погашения судимости, — добавил адвокат. — Впрочем, доступ к этой базе имеет ограниченный круг лиц. Как правило, это сотрудники правоохранительных органов и суды. Банки и абсолютное большинство работодателей к официальной базе судимости доступа не имеют.

Поэтому при попытке взять кредит или устроиться на работу проблем у осужденного с отсрочкой возникнуть не должно — для социума его судимость будет «невидимой», отметил адвокат.

Не наказывать ребенка

Новый законопроект хорош тем, что стоит на защите детства, считает член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее мнению, каждый раз, когда суд дает срок родителям и отправляет их в колонию, он должен понимать, что наказывает и ребенка.

Однако сегодня предусмотренная законом норма об отсрочке в полной мере не работает. На практике суд охотнее дает отсрочку женщинам, чем мужчинам, да и то делает это в исключительных случаях, сказала правозащитница.

По словам Евы Меркачевой, сами осужденные женщины тоже далеко не всегда знают о возможности отсрочки и не просят о ней суд. На адвокатов по соглашению средства есть не у всех подсудимых, а адвокаты по назначению не всегда говорят им о такой возможности.

— В одной из колоний для женщин-первоходов (судимых впервые. — «Известия»), где я была с проверкой, выяснилось, что у трети женщин есть несовершеннолетние дети, — сказала она. — Я стала выяснять, почему суд не дал им отсрочку. Выяснилось, что в одном случае женщина употребляла наркотики, в другом ребенок и так с ней не жил, в третьем мама была лишена родительских прав. Все остальные об отсрочке просто не знали.

Предложенные новации можно оценить как смягчение уголовного законодательства, отметил адвокат Илья Прокофьев.

— Однако на практике ограничение свободы суд дает намного реже, чем реальный или условный срок либо штраф, — сказал он.

В СПЧ законопроект оценили как положительный. Суд может запретить осужденному с ограничением свободы пользоваться телефоном и интернетом, а для мамы с ребенком это ограничение может оказаться роковым, сказала Ева Меркачева.

— Человеку с ребенком нужно постоянно звонить, спрашивать, как дела, заходить в интернет, в электронный дневник, проверять домашнее задание. Ребенка нужно возить в отпуск, а это может быть другой регион. Отсрочка даст возможность всех этих ограничений избежать, — пояснила она.

Но для того, чтобы стать распространенной, новая норма должна сначала заработать в полную силу в отношении осужденных к реальным срокам, поскольку она уже предусмотрена законодательством, заключила член Совета.