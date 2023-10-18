Посол Ирана рассказал о переговорах по экспорту иранских автомобилей в РФ

Вопрос поставок иранских автомобилей и запчастей в Россию стоит на повестке дня правительства Ирана. Компании Исламской Республики проводят переговоры с российскими компаниями по экспорту. Об этом заявил «Известиям» посол Ирана Казем Джалали.

«В связи с расширением направлений экономических отношений между нашими странами вопрос обеспечения экономичными автомобилями и запчастями для них уже давно стоит на повестке дня правительства Ирана. Поэтому наши компании проводят серьезные переговоры о поставках запчастей и экспорте автомобилей с российскими компаниями. Процесс сотрудничества в этой сфере расширяется с каждым днем», — сказал глава иранской дипломатической миссии в РФ.

Казем Джалали отметил, что иранская сторона второй год участвует в крупнейшей автомобильной выставке Москвы с организацией павильона, посвященного Исламской Республике Иран.

«В результате уже начался экспорт автомобилей и запчастей из Ирана в Россию. Я надеюсь, что при поддержке российского правительства наше присутствие сильно расширится. Я знаю, что между российскими и иранскими компаниями заключены некоторые соглашения о совместном производстве запасных частей на территории России», — заметил дипломат.

Помимо этого, стороны ведут переговоры о совместном производстве автомобилей.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла Ирана в РФ «Известиям»:

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