Bloomberg сообщило о запросе Байдена $100 млрд у конгресса на помощь Украине и Израилю

Президент США Джо Байден запросит у конгресса около $100 млрд для помощи Украине и Израилю, а также для безопасности американских границ. Об этом во вторник, 17 октября, сообщило информационное агентство Bloomberg.

«Джо Байден рассматривает дополнительный запрос на сумму около $100 млрд, который будет включать помощь в обороне Израиля и Украины, а также финансирование безопасности границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань», — сообщили в агентстве со ссылкой на источники.

Также в Bloomberg предположили, что подобный запрос вызовет серьезные разногласия в палате представителей конгресса. Так, некоторые представители в ведомстве требуют, чтобы пакет помощи Иерусалиму создавался отдельно и не включал в себя поддержку Киева.

Детали этого запроса еще прорабатываются.

Ранее в тот же день Пентагон приказал 2 тыс. военных быть готовыми к развертыванию сил на Ближнем Востоке в связи с палестино-израильским конфликтом. Однако пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что окончательное решение о переброске сил еще не принято.

NYT также сообщала о том, что Израиль направил в Белый Дом просьбу о финансовой помощи в размере $10 млрд.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4.2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.