Реклама
Прямой эфир
Армия
В МИД РФ назвали Запад ответственным за атаки Украины на ЗАЭС
Мир
Армия Израиля атаковала штаб-квартиру и используемый ХАМАС банк
Мир
В ООН сообщили о более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев
Мир
Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом
Мир
В ОАЭ разочаровались результатами голосования СБ ООН по резолюции РФ
Армия
Десантники-штурмовики зачистили опорпункт ВСУ и взяли трех пленных
Мир
Глава МИД Украины заявил о десятках готовых производить с Украиной оружие компаний
Мир
Токаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан в 2024 году
Мир
Кабмин Таиланда утвердил даты безвизового въезда россиян до 90 дней
Мир
Блинкен сообщил о визите Байдена в Израиль 18 октября
Мир
В Австрии предрекли падение режима Зеленского после поражения ВСУ
Мир
СБ ООН не принял проект резолюции РФ по прекращению огня в Газе и Израиле
Наука и техника
NASA отложило выход астронавтов в открытый космос из-за утечки на модуле МКС «Наука»
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и ветре 17 октября
Сюжет:

NYT узнала о запросе Израилем $10 млрд чрезвычайной помощи у США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль запросил у Соединенных Штатов Америки $10 млрд чрезвычайной помощи. Об этом 16 октября сообщило издание The New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с вопросом.

Согласно информации источников, представители Израиля обратились к американским властям с просьбой о предоставлении материальной помощи в чрезвычайном порядке.

Тем временем конгресс США в сотрудничестве с Белым домом занимается разработкой объединенного пакета финансовой и военной помощи, в который войдут средства для Израиля, Украины, Тайваня и на укрепление американо-мексиканской границы.

Ранее, 15 октября, сенатор Чак Шумер заявил в Тель-Авиве, что законодатели обсудили предоставление Израилю 155-миллиметровых боеприпасов, запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны «Железный купол», высокоточных бомб и комплектов JDAM для превращения стандартных бомб в высокоточные боеприпасы, добавила NYT.

«В секторе Газа ситуация уже напоминает гуманитарную катастрофу»
Представительство РФ при Палестинской национальной администрации — о числе россиян в анклаве, их эвакуации и обстановке в зоне конфликта

Ранее в этот день глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден отправится в Израиль в среду, 18 октября. В ходе визита израильская сторона проинформирует американского лидера о своих военных планах.

15 октября госсекретарь Блинкен рассказал о начале доставки в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности от американской стороны. Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023