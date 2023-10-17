NYT узнала о запросе Израилем $10 млрд чрезвычайной помощи у США

Израиль запросил у Соединенных Штатов Америки $10 млрд чрезвычайной помощи. Об этом 16 октября сообщило издание The New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с вопросом.

Согласно информации источников, представители Израиля обратились к американским властям с просьбой о предоставлении материальной помощи в чрезвычайном порядке.

Тем временем конгресс США в сотрудничестве с Белым домом занимается разработкой объединенного пакета финансовой и военной помощи, в который войдут средства для Израиля, Украины, Тайваня и на укрепление американо-мексиканской границы.

Ранее, 15 октября, сенатор Чак Шумер заявил в Тель-Авиве, что законодатели обсудили предоставление Израилю 155-миллиметровых боеприпасов, запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны «Железный купол», высокоточных бомб и комплектов JDAM для превращения стандартных бомб в высокоточные боеприпасы, добавила NYT.

Ранее в этот день глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден отправится в Израиль в среду, 18 октября. В ходе визита израильская сторона проинформирует американского лидера о своих военных планах.

15 октября госсекретарь Блинкен рассказал о начале доставки в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности от американской стороны. Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.