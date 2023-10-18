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Пресс-конференция Путина в Китае. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин в среду, 18 октября, общается с журналистами в ходе визита в Китай. «Известия» ведут прямую трансляцию.

Президент РФ принимает участие в форуме «Один пояс — один путь». В ходе форума обсуждается двустороннее сотрудничество, формирование более справедливого многополярного миропорядка и другие аспекты.

17 октября Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. У него состоялись встречи с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухе, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, а также с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром. Также Путин провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

18 октября состоялись российско-китайские переговоры в Пекине. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, завершив открытую часть переговоров в Доме народных собраний в рамках форума, продолжили переговоры в узком составе. Лидер КНР отметил, что Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.

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