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Сбившая женщину в подмосковном Щелково не является сотрудницей УК «Паритет»

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Фото: соцсети
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Сбившая женщину в подмосковном Щелково не является сотрудницей УК «Паритет». Об этом 17 октября сообщил «Известиям» гендиректор компании Рамазан Алидибиров.

«К «Паритету» [девушка] никакого отношения не имеет. <...> Случайно зашла, а может быть, специально зашла, но там было много людей. Это не наш сотрудник», — заявил он.

Ранее в этот день группа местных жителей пришла к офису компании, чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов. Они перегородили выезд одной из сотрудниц, однако та всё равно сдала назад на своем автомобиле Audi и сбила одну из женщин. После этого она продолжила движение, переехав ноги лежащей девушки.

По словам пострадавшей Натальи С., в настоящее время она находится в больнице и не может ходить после полученных травм. Сейчас ей назначили рентген, компьютерную томографию и анализ крови.

Позднее она рассказала, что местные жители пришли к офису управляющей компании, поскольку ее сотрудники никак не реагировали ни на жалобы, ни на заявления местных жителей. Женщина уточнила, что выбежавшая работница хотела скрыться от толпы горожан, но группа преградила ей дорогу, после чего она сбила на автомобиле Наталью и еще раз ее переехала.

В отношении водителя Audi сотрудниками Следственного управления МУ МВД России «Щелковское» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Со слов местных жителей, она могла быть работницей ГК «Основа», которая курирует работу всех управляющих компаний в районе. Эта организация находится в том же здании, что и управляющая компания «Паритет».

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