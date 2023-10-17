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Пострадавшая от наезда авто в Щелково рассказала о жалобах на работу коммунальщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Наталья С., которую на автомобиле переехала сотрудница ГК «Основа» в подмосковном Щелково, рассказала «Известиям» причины, почему местные жители пришли к офису управляющей компании. Инцидент произошел 17 октября.

«И отопления, и горячей воды у нас нет. Я уже на протяжении пяти лет с ними воюю, хожу, у меня заявки каждый день, я отправляю заявки по поводу отопления, у меня дыра в стене, швы. Можно сказать, я там живу (в офисе УК. — Ред.)», — рассказала женщина.

По словам Натальи, сотрудники управляющей компании никак не реагировали ни на ее жалобы, ни на заявления других местных жителей.

Женщина уточнила, что выбежавшая работница хотела скрыться от толпы горожан, но группа преградила ей дорогу. В результате сотрудница сбила на автомобиле Наталью и еще раз ее переехала.

«Она собиралсь скрыться, мы-то ей преградили дорогу. Она хотела скрыться. Даже меня не пожалела, она по мне проехала, хотела скрыться», — сказала пострадавшая.

По словам Натальи, в настоящее время она находится в больнице и не может ходить после полученных травм. Сейчас ей назначили рентген, компьютерную томографию и анализ крови.

Ранее в этот день сообщалось, что она работница переехала женщину из группы местных жителей, которые пришли к офису компании, чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов. Они перегородили выезд сотруднице, но та всё равно сдала назад на автомобиле и сбила женщину. Виновница наехала на ногу 39-летней Натальи, а потом переехала ее еще раз. Женщину с тяжелыми травмами передали медикам.

Изначально сообщалось, что виновница происшествия является сотрудницей управляющей компании «Паритет», однако позднее выяснилось, что она работает в ГК «Основа».

После этого стало известно, что в инциденте пострадала еще одна местная жительница — 53-летняя Ольга Б. ей оказали помощь на месте, она отказалась о госпитализации.

Между тем прокуратура Московской области сообщила Telegram-канале, что правоохранительные органы Щелково контролируют установление всех обстоятельств ДТП.

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