Сотрудница УК переехала недовольную работой организации женщину в Подмосковье

Сотрудница управляющей компании «Паритет» сбила и переехала на машине жительницу подмосковного Щелково. «Известия» 17 октября получили в свое распоряжение кадры с места происшествия.

По данным Telegram-канала «112», группа местных жителей пришла к офису компании, чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов. Они перегородили выезд одной из сотрудниц, однако та всё равно сдала назад на своем автомобиле Audi и сбила одну из женщин.

После этого работница УК продолжила движение, переехав ноги лежащей девушки. У пострадавшей, предположительно, произошел тяжелый перелом ног. На место происшествия прибылаи скорая помощь и полиция.

Ранее, 4 сентября, водитель внедорожника переехал мужчину, с которым у него произошла ссора. Инцидент произошел на заправочной станции в Воронеже. Пострадавшего реанимировали с тяжелыми травмами.