Число пострадавших от наезда сотрудницы УК в Подмосковье возросло до двух

Число пострадавших от наезда сотрудницы управляющей компании (УК) «Паритет» в подмосковном Щелково возросло до двух. Об этом сообщает источник «Известий» во вторник, 17 октября.

Женщине, которую дважды переехала работница УК, диагностировали закрытый перелом правой голени и правой стопы. Вторая пострадавшая получила ушиб голени, машина задела ее бампером. Она отказалась от госпитализации.

В настоящее время с работницей УК работают сотрудники правоохранительных органов.

Стала известна личность женщины, которую передали медикам. Ею оказалась 39-летняя Наталья С. Вторая пострадавшая — это 53-летняя Ольга Б., которой оказали помощь на месте.

Очевидица Ирина рассказала «Известиям» подробности произошедшего. По ее словам, жители окружили машину, в которую села сотрудница УК, чтобы не дать уехать и разобраться с вопросом о проведенном ремонте в домах.

«Она сначала вперед как бы поехала, о бордюр ударилась и сразу начала назад сдавать. Люди, естественно, поняли, что она не будет останавливаться, начали разбегаться, но она, получается, все равно зацепила колесом, назад она сдавала, переехала, а потом вперед ее переехала», — сказала очевидица.

Кроме того, пострадавшая Ольга сообщила «Известиям», что после случившегося работница УК осталась на месте, куда приехали медики и сотрудники полиции.

Ранее в этот день сообщалось, что она переехала одну женщину из группы местных жителей, которые пришли к офису компании, чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов. Они перегородили выезд сотруднице, но та всё равно сдала назад на автомобиле и сбила женщину. Работница УК наехала на ногу жительницы, а потом переехала ее еще раз. Женщину с тяжелыми травмами передали медикам.