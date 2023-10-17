Пострадавшая от наезда авто в Щелково рассказала о своем состоянии

Девушка, которую переехала сотрудница ГК «Основа» на автомобиле в Щелково, 17 октября рассказала «Известиям», что в настоящее время находится в больнице и не может ходить после полученных травм.

По словам пострадавшей, медики еще не озвучили ей точный диагноз. В настоящий момент она проходит назначенные процедуры: рентген, компьютерную томографию, анализ крови.

«Ходить мне нельзя. Голова очень сильно болит, нога очень сильно болит», — описала она свое состояние.

По данным минздрава, состояние девушки оценивается как средней степени тяжести. У нее переломы ног.

Между тем прокуратура контролирует обстоятельства ДТП в городском округе Щелково. Следствием установлено, что женщина 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем и выезжая со двора со стороны улицы Космодемьянской, совершила наезд на девушку, стоящую около машины, сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что группа местных жителей пришла к офису компании «Паритет», чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов. Одна из сотрудниц не стала выслушивать недовольных, села в машину и просто переехала женщину, которая пыталась ее остановить. Водитель наехала на ногу жительницы, а потом переехала ее еще раз. Пострадавшую передали медикам.

Изначально сообщалось, что виновница происшествия является сотрудницей управляющей компании «Паритет», однако позднее выяснилось, что она работает в ГК «Основа».

Известно, что в результате ЧП пострадала еще одна женщина.