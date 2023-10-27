С возвращением в Брайт Фоллс: как изменится Alan Wake

После 13 лет ожидания Alan Wake снова появится на экранах геймеров, сместив вектор в сторону страха и ужаса. Предстоящую игру уже можно назвать одной из крупнейших новинок в жанре хоррор. В этот раз сюжет развернется вокруг двух главных героев: уже знакомого игрокам писателя Алана Уэйка и агента ФБР Саги Андерсон, которая поможет мужчине выбраться из потустороннего мира. Выход игры запланирован на 27 октября. О том, что еще разработчики изменили в геймплее и как сиквел повлияет на серию, — в материале «Известий».

В закрытые двери

О разработке второй части Alan Wake компания Remedy Entertainment официально объявила на масштабной церемонии награждения The Game Awards в декабре 2021-го. Уже тогда создатели игры заявили, что планируют сделать серию более пугающей. Если первая игра была экшеном с элементами ужасов, то в продолжении эти элементы станут центром повествования.

Фото: Remedy Entertainment

Многие из идей, которые разработчики хотели реализовать в сиквеле, ранее появлялись в American Nightmare — продолжении оригинальной Alan Wake. После Remedy предложила проект игры издателю Microsoft Studios, которая была больше заинтересована в создании нового продукта, нежели в разработке еще одной главы финансово неуспешной истории о «Воине света». В течение нескольких лет разработчики возвращались к идеям и работе над Alan Wake, но постоянно сталкивались с нехваткой времени, денег и прочих ресурсов. Во втором сюжетном дополнении для Control Алан Уэйк даже был добавлен в качестве ключевой фигуры DLC. Это позволило создать связанную вселенную, которая включает и Control, и Alan Wake, и следующую выпущенную студией игру.

Существенные подвижки начались в июле 2019 года, когда Remedy полностью выкупила права на Alan Wake у Microsoft, — до этого момента компания не могла работать над второй частью без одобрения издателя. А в 2021-м разработчики подписали соглашение с Epic Games Publishing о выпуске двух игр , первая из которых — ремастер оригинала. Второй игрой станет долгожданное продолжение, которое напрямую связано с событиями Alan Wake, однако игрокам, незнакомым с предыдущей частью, проходить ее для понимания лора необязательно. Сиквел объяснит новичкам всё, что необходимо для ориентации в происходящем, а старых фанатов порадует множеством отсылок к первоначальному триллеру.

Фото: Remedy Entertainment

Если игру 2010 года разработчики сравнивают с романами Стивена Кинга, то сиквел во многом будет напоминать детективный триллер от канала HBO: агенты ФБР расследуют жестокие ритуальные убийства в тихом городе. Изначально хоррор собирались выпустить 17 октября, однако в августе релиз сдвинули на 10 дней позже, чтоб не конкурировать с другими релизами месяца. Remedy полностью отказалась от физических изданий и в цифровом варианте Alan Wake 2 будет доступна на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК. Студия Remedy подтвердила, что ни одна версия для PS4, Xbox One или Nintendo Switch не находится в разработке, а еще что новинка получит субтитры на русском и украинском языках.

1+1

Оригинальна Alan Wake была сюжетно разделена на шесть эпизодов. Главный герой Алан Уэйк, некогда успешный автор детективов, отправляется на отдых в небольшой городок Брайт Фоллс со своей женой Элис. Мужчина страдает от творческого кризиса, однако эти переживания уходят на второй план, когда Элис неожиданно пропадает. Автор отправляется на ее поиски и сталкивается со сверхъестественной темной сущностью, овладевающей городом и его окрестностями по ночам. В процессе расследования Алан узнает в происходящих событиях сюжет написанного им самим романа. В конце концов он спасает жену из потустороннего мира, Темной обители, однако сам остается заперт в ней на многие годы.

Фото: Remedy Entertainment

Расследование Саги Андерсон, которое игроки начинают во второй части игры, частично вызвано попыткой Алана выбраться из сверхъестественной ловушки. Герой пишет новую мрачную историю, меняя реальность вокруг таким образом, чтобы совершить побег. Девушка также является частью его повествования и должна помочь герою выбраться. Наличие сразу двух игровых персонажей, между которыми можно переключаться практически в любой момент, — основное новшество Alan Wake 2. Каждый герой имеет свой набор заданий и дальнейшее развитие не будет возможным без прохождения ветки другого, однако игрок сможет выбирать кратчайшие пути до уже отрытых мест и даже вернуться к не пройденным ранее загадкам.

Первая часть игры разворачивается в реальном мире и сосредоточена на истории Саги и расследовании цепочки ритуальных убийств в Брайт Фоллсе. Всего от лица агента в новинке можно исследовать три большие локации: город, лес вокруг озера Колдрон и полуразрушенный Уотери, основанный финскими мигрантами как центр рыболовства и заготовки древесины.

Во второй половине Alan Wake 2 игрокам предстоит управлять писателем в созданном им кошмаре. Темная обитель, в которой заперт Алан, похожа на мрачный и искаженный Нью-Йорк. Линия Уэйка уходит от экшена и полна психологических ужасов, в попытках отделить правду от иллюзий он будет терять связь с реальностью. При этом Сага сможет взглянуть на некоторые явления трезвым взглядом, а ее поведение в сложных ситуациях будет правдоподобным. Именно появление еще одного протагониста сделает игру самой мрачной из всех версий, что были придуманы ранее.

Фото: Remedy Entertainment

Кстати, девушка имеет доступ к «месту разума», своего рода ментальному карманному измерению, в которое пользователи могут перейти одним нажатием кнопки. В нем есть возможность разыграть ролевую игру, выполняя задание по разгадке тайн и размещая кусочки улик на большой доске, соединяя их нитью. В эпизодах Уэйка есть похожая «писательская доска», на ней можно изучать заметки Алана и менять с их помощью реальность. Еще Сага умеет разговаривать с умершими: сцены диалогов разворачиваются в ее сознании, а на связь с ними она выходит через медитацию.

Важную роль сыграет и мистер Скретч — злой двойник писателя, пытающийся поработить его сознание. Персонаж мелькал в оригинальной игре, но полноценным антагонистом стал в спин-оффе Alan Wake’s American Nightmare.

Да будет свет

Геймплей Alan Wake 2 сильно отличается от того, что было в первой игре. Продолжение уходит от триллера и становится полноценным «хоррором на выживание» , это влияет в том числе на появление новых механик внутри игры. Вероятнее всего, поклонники серии помнят о фонарике, который рассеивал Темное Присутствие вокруг врагов Алана и делал их уязвимыми для стрельбы. Что-то похожее можно заметить в трейлерах игрового процесса сиквела, но с некоторыми изменениями: теперь свет гораздо быстрее лишает противников их «теневой брони». Кроме того, монстры смогут скрываться за парящими черными облаками, и понять, за каким именно облаком находится враг, не всегда получится с первого раза. А ресурсы при этом ограничены.

Сражений в Alan Wake 2 меньше, но они напряженнее. Разработчики учли однообразность боевой системы оригинала и добавили разные типы ситуаций и врагов во вторую часть. Вместо столкновений с противниками создатели новинки решили сделать упор на головоломки. Например, в одном из трейлеров герой с помощью статуэтки с лампочкой «собирает» свет и передает его в другие места. Это меняет реальность или открывает новые проходы.

Фото: Remedy Entertainment

Кстати, вид от третьего лица тоже претерпел изменения. В продолжении игры камера немного прижата к плечу, а во время боя напоминает ремейки Resident Evil. Учитывая, что жанр крутанулся в сторону хоррора на выживание, можно предположить, что среди новых механик появятся и нелюбимые геймерами батарейки.

Remedy Entertainment разрабатывала Alan Wake 2 на собственном игровом движке Northlight. Технологию используют все игры компании, начиная с Quantum Break и заканчивая новинками франшизы Control. Творческий директор студии Сэм Лейк заверил, что предстоящий хоррор будет самой красивой игрой Remedy за всю историю. Кроме того, он анонсировал два бесплатных, но ощутимых дополнения — «Найт-Спрингс» и «Дом у озера» .

Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 10 64 bit.

Процессор: Intel Core i7-7700 HQ или AMD FX-9590.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX480.

Оперативная память: 10 Гб.

Место на диске: 50 Гб.

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 10 64 bit.

Процессор: Intel Core i5 11600K или AMD Ryzen 5 5600X.

Видеокарта: NVIDIA Geforce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT.

Оперативная память: 16 Гб.

Место на диске: 50 Гб.