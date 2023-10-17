Десантники-штурмовики зачистили опорпункт ВСУ и взяли трех пленных

Штурмовые подразделения Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения зачистили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северном фланге артемовского направления спецоперации. Минобороны 17 октября показало, как работают десантники-штурмовики в ходе активной обороны к северу от Артемовска.

После проведения воздушной разведки и нанесения огневого поражения ствольной артиллерией по позициям украинских формирований, закрепившихся к северу от Артемовска, штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики после неудачной попытки прорыва российской обороны.

Военнослужащие подразделения «Шторм» Ивановского соединения ВДВ небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам противника, где по данным разведки находилось несколько военнослужащих ВСУ, и молниеносно атаковали их. В ходе скоротечного боя десантники смогли закрепиться на позициях противника и взять в плен нескольких боевиков.

«Обеспечивали задачу по захвату определенных опорников. Было принято решение о том, что огневое поражение было нанесено достаточное, так что направили группу, которая зашла в окопы противника, взяла трех пленных. Потом завели саперов, которые заминировали окоп», — рассказал командир штурмового отряда Ивановского гвардейского соединения ВДВ с позывным Беркут.

После с квадрокоптера десантники наблюдали, как один из украинских боевиков забежал в окоп и подорвался на установленных там минах. Про задержанных пленных Беркут рассказал, что воевать, по их словам, давно и никто не хочет. Один из пленных мобилизован в мае, другой — в сентябре 2022 года. Ротации не было давно, все устали, добавил Беркут о пленных.

5 октября Минобороны РФ показало, как бойцы Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожают скопления личного состава украинских боевиков на артемовском направлении при помощи FPV-дронов. С помощью очков виртуальной реальности (VR) оператор определяет цель, которую необходимо уничтожить, после чего помощник запускает дрон.

3 октября Минобороны поделилось кадрами боевой работы Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения ВДВ, уничтожившего из РСЗО «Град» группу пехоты ВСУ на соледарском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.