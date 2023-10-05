Военные ВС РФ продемонстрировали работу FPV-дронов на артемовском направлении

Бойцы Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожают скопления личного состава украинских боевиков на артемовском направлении при помощи FPV-дронов. Кадры боевой работы десантников 5 октября показало Минобороны РФ.

FPV-дроны используются для уничтожения скоплений личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрытиях, расположенных в лесопосадках. Чтобы осуществить боевую задачу, оператор дрона-камикадзе и его помощник отправляются в приближенную к ВСУ локацию, где российские военнослужащие и запускают беспилотник.

С помощью очков виртуальной реальности (VR) оператор определяет цель, которую необходимо уничтожить, после чего помощник запускает дрон. В процессе полета беспилотника к назначенной цели ассистент корректирует заданное оператором направление.

Главное преимущество FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами ― это возможность для оператора с удобством ориентироваться в пространстве и легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости. Благодаря этому FPV-беспилотники с большей эффективностью уничтожают не только движущиеся цели, но живую силу в блиндажах и специальных укрытиях, отметили в Минобороны.

Ранее, 27 сентября, бойцы отряда «Штурм» 33-го полка 20-й мотострелковой дивизии рассказали корреспонденту «Известий» об управлении FPV-дронами «Химера» в зоне спецоперации. По словам одного из военных, эти БПЛА обладают не только крайне чувствительным управлением, такие беспилотники очень быстрые по сравнению с другими разведывательными дронами.

В тот же день российские войска при помощи FPV-дрона подорвали вышку сотовой связи, используемую ВСУ, в Сумской области. Вышка использовалась ВСУ для осуществления видеонаблюдения и технической разведки на местности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.