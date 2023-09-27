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Российский FPV-дрон уничтожил вышку связи ВСУ в Сумской области

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Фото: Telegram/breakingmash
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Российские войска при помощи FPV-дрона подорвали вышку сотовой связи, используемую Вооруженными силами Украины (ВСУ), в Сумской области. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.

Вышка использовалась ВСУ для осуществления видеонаблюдения и технической разведки на местности.

«Ранее ее уже подрывали, но украинское командование поставило новую в надежде, что ВС РФ по ней не ударит вновь», — говорится в сообщении.

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Ранее, 15 сентября, Минобороны РФ показало, как подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) при помощи FPV-дронов уничтожили скопления украинских формирований на артемовском направлении. Отмечалось, что при уничтожении скоплений формирований ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках, подразделения БПЛА активно применяют FPV-дроны коптерного типа.

14 сентября сообщалось, что FPV-дрон «Упырь» начали применять на донецком направлении в зоне спецоперации. Одним из таких уже уничтожили украинский пикап. Кроме того, «Упырь» зарекомендовал себя и против катеров противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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