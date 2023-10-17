Как перевозить электросамокат и велосипед в транспорте в 2023–2024 годах

Отправляясь в поездку с велосипедом или самокатом на общественном транспорте, нужно знать правила их перевоза. Провоз может быть как платным, так и бесплатным, а в некоторых случаях в салон не пустят, если превышены габариты. Как провезти велосипед или самокат в автобусе, метро, электричке или поезде в 2023–2024 годах, рассказывают «Известия».

Как провозить велосипеды и самокаты в наземном транспорте

В любом наземном транспорте бесплатно провести можно только одно транспортное средство при наличии свободного места. Провоз велосипеда, механического или электросамоката должен быть безопасным для пассажиров и не причинять им дискомфорт.

Заносить велосипед нужно через вторую дверь автобуса или трамвая после того, как из салона выйдут люди. Размещать его следует на специальной площадке, где также оставляют детские коляски и другие крупногабаритные вещи.

При этом всё, что крупнее 180 см, провозить в наземном транспорте запрещено.

Как провозить велосипеды и самокаты в метро, МЦК и МЦД

В существующих правилах нет запрета на провоз самокатов в метро. Однако с велосипедами ситуация обстоит иначе. Провезти их можно только в качестве багажа. То есть велосипед должен быть сложен и в чехле. Исключение составляют складные и детские велосипеды.

Если его размер не превышает 121 см, оплата не потребуется. В случае превышения габаритов нужно будет заплатить за себя и своего «железного коня».

В вагоне метро транспортное средство необходимо разместить на площадке напротив дверей так, чтобы оно не мешало проходу пассажиров.

В поездах же МЦК и МЦД провозить велосипеды можно бесплатно в любое время. Для этого его надо зафиксировать с помощью специальных креплений.

Какие правила провоза велосипедов и самокатов в электричках

В пригородных поездах также можно провозить не более одного двухколесного спутника. Перевозить их можно в тамбуре как в собранном, так и в разобранном виде, в чехле или без него. При этом на каждый тамбур разрешен провоз только одного велосипеда.

Перед поездкой нужно получить бесплатный билет в автомате или кассе. Причем в Подмосковье бесплатный провоз предусмотрен только в период с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.

В часы пик нужно будет купить отдельный билет для велосипеда. При наличии месячного проездного можно воспользоваться услугой «Велоопция» и перевозить велосипед со скидкой.

Можно ли взять самокат или велосипед в дальнюю поездку

В поездах дальнего следования велосипеды и самокаты можно провозить в качестве ручной клади, но только если габариты не превышают 180 см, а вес — не более 36 кг.

Так, если велосипед свободно помещается в место под сиденьем или на третьей полке в плацкарте, его можно везти бесплатно. Но, чтобы он поместился, нужно будет опустить седло, снять левую педаль, переднее колесо и крыло.

Если же велосипед не так просто разобрать или сложить, то транспортное средство можно сдать в багажный вагон. Для этого нужно заранее узнать, есть ли он в составе поезда, и оформить перевозочные документы на крупногабаритный багаж.

Те же правила действуют и в самолете. Велосипед или самокат можно провезти бесплатно как багаж при соответствии требованиям авиакомпании по весу и габаритам.

Как защитить самокат или велосипед от кражи в транспорте

Перед поездкой также стоит позаботиться о безопасности вашего «железного коня». В дороге его могут повредить или украсть.

Лучше предварительно сделать несколько снимков велосипеда или самоката, например на платформе, и записать серийный номер рамы — обычно он выбит внизу. При наличии техпаспорта его тоже стоит взять с собой.

Во время поездки используйте надежный велозамок цепного или сегментного типа. Первый должен идти вокруг заднего колеса, рамы и парковки. Второй — вокруг переднего колеса, рамы и парковки.

Ранее «Известия» рассказывали, на сколько подорожает проезд в общественном транспорте в 2023–2024 годах.