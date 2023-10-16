Корреспондент «Известий» сообщил о сбитых над Иерусалимом ракетах

Над Иерусалимом системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет. Об этом 16 октября сообщил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

В то же время пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о работе сирен воздушной тревоги в Иерусалиме, центральной части Израиля и Тель-Авиве.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Станислав Григорьев сообщил, что врачи единственной больницы в городе Ашкелоне попали под обстрел ХАМАС. В результате удара были уничтожены все трубы, которые подавали воду и кислород в операционную. В самом помещении операционной в результате взрывного удара вынесло все двери.

Днем ранее группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», боевое крыло ХАМАС, обстреляла израильский Тель-Авив. Группировка сообщила, что обстрелу ракетами и минометными снарядами с их стороны подвергся также кибуц Нахаль-Оз.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.