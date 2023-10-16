Врачи попали под обстрел в единственной больнице в городе Ашкелон

Врачи в Ашкелоне работают на износ ввиду постоянных обстрелов города со стороны палестинского сектора Газа. Отмечается, что недавно боевики снова обстреляли это лечебное учреждение. Условия труда израильских медиков показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«Барзилай» — единственная больница в Ашкелоне. Это то самое место, куда в первую очередь привозят раненых после обстрелов. Когда в городе или где-то поблизости звучит воздушная тревога, около приемного отделения начинается настоящее столпотворение.

Машины скорой приезжают одна за другой, некоторых пострадавших родственники привозят сами. Врачи работают на износ.

«Вы можете видеть, что нет стены, просто нет стены. Наше счастье, что это попадание было в три часа ночи — тут не было так много народу. Когда мы слышим сирены, у нас есть 30 секунд, чтобы спрятаться. Была сирена, люди успели уйти. И вот это прямое попадание», — рассказал заведующий отделения Илья Лившиц.

Он добавил, что кроме видимых повреждений снарядом были уничтожены все трубы, которые подавали воду и кислород в операционную, находящуюся за стеной, в которую попали палестинцы. Отмечается, что в помещении операционной в результате взрывного удара вынесло все двери.

Волонтер Итар Саар рассказал, что в городе Ашкелон очень много людей помогают раненым и тем, кто нуждается в помощи. Корреспондент отметил, что в холле больницы было огромное количество цветов, еды, подарков от волонтеров.

«Падает просто всё внутри, и мы чуть-чуть успокаиваемся. Эта неделя была напряженной, мы держим себя, как будто всё время на адреналине. Не даем ни семье, ни больным показывать, что мы как-то переживаем, потому что мы должны давать им силы», — поделилась медсестра хирургии Светлана Фейгис.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ, а позже объявила о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. человек пострадали. Помимо этого, отмечается, что израильские военные уведомили семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. С противоположной стороны, в секторе Газа погибли более 2,7 тыс. человек, а также свыше 10,8 тыс. были ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.