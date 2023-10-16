Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ветра

Керченская паромная переправа приостановила работу днем в понедельник, 16 октября, из-за сильного ветра. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям — из-за сильного ветра», — уточнил он.

Ранее в республике объявили штормовое предупреждение на 16 октября из-за усиления ветра до 25 м/с, а также гроз и дождей.

Ранее, 14 октября, с опережением сроков было открыто движение по Крымскому мосту по всем четырем полосам. Корреспондент «Известий» Вероника Котькова показала инженерное сооружение после возобновления автомобильного движения.

Она напомнила, что мост ремонтировали менее трех месяцев. Дорожникам понадобилось 534 т металлоконструкций и 360 т асфальтобетонной смеси, чтобы восстановить все четыре полосы над Керченским проливом.

По Крымскому мосту разрешено ехать только легковому транспорту и автобусам. Поток грузовых автомобилей идет либо по сухопутным территориям, либо через паромную переправу.