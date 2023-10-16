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Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ветра

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Керченская паромная переправа приостановила работу днем в понедельник, 16 октября, из-за сильного ветра. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям — из-за сильного ветра», — уточнил он.

Ранее в республике объявили штормовое предупреждение на 16 октября из-за усиления ветра до 25 м/с, а также гроз и дождей.

Ранее, 14 октября, с опережением сроков было открыто движение по Крымскому мосту по всем четырем полосам. Корреспондент «Известий» Вероника Котькова показала инженерное сооружение после возобновления автомобильного движения.

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Она напомнила, что мост ремонтировали менее трех месяцев. Дорожникам понадобилось 534 т металлоконструкций и 360 т асфальтобетонной смеси, чтобы восстановить все четыре полосы над Керченским проливом.

По Крымскому мосту разрешено ехать только легковому транспорту и автобусам. Поток грузовых автомобилей идет либо по сухопутным территориям, либо через паромную переправу.

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