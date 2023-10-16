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Шойгу заявил о попытках ВСУ наступать на разных направлениях

Шойгу: ВСУ наступают на разных направлениях, но сталкиваются с обороной РФ
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Фото: REUTERS
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать на разных направлениях, но сталкиваются с активной российской обороной. Об этом 16 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«То, что сегодня происходит в зоне специальной военной операции, естественно, характеризуется такими вещами, как попытки противника на разных направлениях проводить наступательные действия, на всех направлениях практически сталкиваются с нашей активной обороной», — подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что на многих участках российским силам удается улучшить тактическое положение, нигде фактически не допущено какого-либо продвижения. Шойгу отметил, что к этому моменту в зоне СВО пройдена весенняя, летняя и осенняя наступательные кампании и ни в одной из них ВСУ не удалось достичь какого-либо существенного успеха.

По его словам, ВСУ понесли большие потери во время контрнаступления, начавшегося в июне. Он подчеркнул, что на всех направлениях в зоне СВО выстроена глубоко эшелонированная активная оборона.

«После начала летней кампании 4 июня противник понес существенные, большие, серьезные потери живой силе и технике. Это сотни танков, более 1,5 тыс. бронированных машин», — подытожил Шойгу.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин оценил потери украинской армии во время контрнаступления ВСУ как восемь к одному. Он отметил, что пока у украинского контрнаступления нет результатов, есть только большие потери. Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Путин добавил, что ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий, и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом. Президент РФ напомнил, что Москва никогда не возражала завершить конфликт мирными методами, однако этому мешает позиция Киева.

До этого, 13 октября, постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что украинское контрнаступление закончено, а ВС РФ уже несколько дней назад перешли к активным боевым действиям почти по всему фронту.

Контрнаступление ВСУ с использованием резервов началось еще 4 июня и продолжается до сих пор. Министр обороны России Сергей Шойгу еще 3 июля заявил, что украинские войска не достигли целей ни на одном из направлений.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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