Полковник ВСУ признал превосходство российской армии

Командир 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник Дмитрий Лисюк 15 октября заявил, что Россия подготовила мощную оборону и превосходит ВСУ технически.

«Нам очень тяжело двигаться вперед. Там внушительная оборона», — сказал он в интервью британской газете The Guardian.

Как отметил Лисюк, российская армия обладает численным преимуществом, более совершенными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведывательным оборудованием.

The Guardian указала, что 128-я горно-штурмовая бригада до сих пор использует устаревшую советскую бронетехнику, несмотря на западные поставки.

Лисюк призвал не питать иллюзий, поскольку ВСУ борются с «сильным врагом». По его словам, быстрой победы не будет.

Ранее, 9 октября, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что Россия построила большую и мощную армию во время спецоперации.

За день до этого военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider выразил мнение, что инвестирование России в развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) говорит о том, что Москва не собирается прекращать спецоперацию. По его словам, хоть электронное противостояние и «не очень привлекательно и даже не очень заметно», но оно может во многом повлиять на ход боя.

7 октября украинский военный Александр Солонько заявил, что российские военные пресекают любые попытки ВСУ развернуть широкомасштабные боевые действия, в связи с чем не стоит недооценивать профессионализм российской армии. По словам солдата, главная проблема ВСУ ― отсутствие военной авиации. Превосходство в воздухе находится на стороне ВС РФ.

Ветеран Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и управления по борьбе с терроризмом Госдепартамента США Ларри Джонсон 24 сентября сказал, что попытки ВСУ показать, как они «бьют Россию в самое сердце», бессмысленны, так как РФ отвечает на них мощнее.

До этого, 21 сентября, американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что Соединенные Штаты сомневаются в способности ВСУ преодолеть российскую оборону.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».