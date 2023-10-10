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В США рассказали о незаметном оружии России на Украине

BI: войска РЭБ ВС России проводят искусные операции в зоне СВО
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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Инвестирование России в развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) говорит о том, что Москва не собирается прекращать спецоперацию. Такое мнение 8 октября выразил военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider.

«Инвестиции России в средства радиоэлектронной борьбы — еще одно подтверждение того, что Москва не собирается прекращать борьбу», — говорится в публикации.

Как указал Атламазоглу, войска РЭБ с обеих сторон проводят «более искусные» и рискованные операции на линии фронта, нежели танки и беспилотники. При этом Москва постоянно адаптирует свою тактику и совершенствует систему радиоэлектронной борьбы, которая стала основной сферой инвестиций, подчеркнул обозреватель.

По его словам, хоть электронное противостояние может и «не очень привлекательно и даже не очень заметно», но оно может во многом повлиять на ход боя.

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И на что способен новый комплекс радиоэлектронной борьбы

Ранее, 26 сентября, полковник армии США в отставке Джиан Джентайл указал, что высокоточные ракетные системы, подразделения РЭБ и ударные вертолеты Ка-52 российских войск играют решающую роль в отражении атак ВСУ.

20 сентября стало известно, что российские системы РЭБ регулярно заставляют самолеты ВСУ отказываться от выполнения миссий и возвращаться на базы из-за полного выключения их электроники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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