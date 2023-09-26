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Американский полковник указал на наиболее опасное для ВСУ российское оружие

Полковник Джентайл: артиллерия, Ка-52 и РЭБ помогают России отражать атаки ВСУ
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Полковник армии США в отставке Джиан Джентайл указал, что высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ударные вертолеты Ка-52 российских войск играют решающую роль в отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Российские артиллеристы сыграли решающую роль в уничтожении или сковывании украинских подразделений», — приводит его слова издание Business Insider.

По словам Джентайла, Россия адаптировалась к новым условиям ведения боевых действий, повысив точность артиллерии за счет использования GPS-технологий, дронов-разведчиков и ракет с высокоточным наведением.

Также он отметил действия подразделений войск РЭБ. Указывается, что за время конфликта возможности России по выведению беспилотников из строя путем манипулирования системой связи и управления дронами значительно возросли.

Кроме того, по мнению Джентайла, серьезные проблемы для ВСУ создают боевые вертолеты Ка-52. Они обладают высокой маневренностью, оснащены прочной броней и противотанковыми ракетами. Использование этих вертолетов помогло снизить угрозу, исходящую от танковых батальонов и бронетехники ВСУ.

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Ранее, 20 сентября, сообщалось, что российские системы РЭБ регулярно заставляют самолеты ВСУ отказываться от выполнения миссий и возвращаться на базы из-за полного выключения их электроники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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