Россия построила большую и мощную армию во время спецоперации. Об этом 9 октября заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Они (россияне. — Ред.) очень сильно нарастили вооруженные силы в этой операции, модернизировали их и реорганизовали. Мы, возможно, не видели такой смертоносной армии в Европе с начала 1980-х годов», — сказал он в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

Макгрегор считает, что это отчасти было достигнуто за счет недальновидной политики США по отношению к России. Вашингтон пытался предотвратить создание Москвой мощного военного потенциала, но получил прямо противоположный результат, подчеркнул он.

По его словам, США «поступили очень глупо».

Ранее в этот день американский журнал Military Watch отметил, что Россия наращивает производство бомбардировщиков Су-34М, которые успешно применяются РФ на Украине. Отмечается, что интеграцию Су-34 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» можно назвать революцией возможностей данного класса самолетов.

Накануне военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider выразил мнение, что инвестирование России в развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) говорит о том, что Москва не собирается прекращать спецоперацию. По его словам, хоть электронное противостояние и «не очень привлекательно и даже не очень заметно», но оно может во многом повлиять на ход боя.

До этого, 21 сентября, американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что Соединенные Штаты сомневаются в способности ВСУ преодолеть российскую оборону.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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