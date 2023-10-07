Солдат ВСУ призвал не недооценивать российскую армию

Российские военные пресекают любые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) развернуть широкомасштабные боевые действия, не стоит недооценивать профессионализм российской армии, заявил украинский военный Александр Солонько изданию New voice of Ukraine 7 октября.

Какую-либо атаку совершить возможно только по ночам, и то далеко не всегда. Иначе можно попасть под обстрел российских войск.

«Беспилотные летательные аппараты «Орлан» постоянно над нашими головами. Фактически у вас нет никакой возможности спрятаться и скрытно перебросить силы и средства», — говорит Солонько.

Как отмечает солдат, главной проблемой является отсутствие военной авиации у ВСУ. Превосходство в воздухе находится на стороне ВС РФ.

«Каждый день бомбы падают на головы, на позиции, на логистические маршруты, на места, где, возможно, противник считает, что есть какие-то цели в виде техники или личного состава, складов или командных пунктов», — объяснил военнослужащий.

Российская армия моментально приспосабливается под любые изменяющиеся условия, поэтому неправильно считать ее непрофессиональной и слабой, заключает Солонько.

4 октября американское издание заявило о том, что из-за больших потерь ожидаемая продолжительность жизни солдата ВСУ иногда составляет несколько часов.

Кроме того, всё больше украинских националистов сдаются в плен российским силам. Так, бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском (украинское название — Бахмут) две группы мобилизованных солдат ВС Украины.

Также, 4 октября, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинские националисты в рамках контрнаступления испытывают нехватку боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул, что трудности для ВСУ представляют минные поля российских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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