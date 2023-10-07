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Солдат ВСУ призвал не недооценивать российскую армию

Солдат ВСУ Солонько призвал не недооценивать российскую армию
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские военные пресекают любые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) развернуть широкомасштабные боевые действия, не стоит недооценивать профессионализм российской армии, заявил украинский военный Александр Солонько изданию New voice of Ukraine 7 октября.

Какую-либо атаку совершить возможно только по ночам, и то далеко не всегда. Иначе можно попасть под обстрел российских войск.

«Беспилотные летательные аппараты «Орлан» постоянно над нашими головами. Фактически у вас нет никакой возможности спрятаться и скрытно перебросить силы и средства», — говорит Солонько.

Как отмечает солдат, главной проблемой является отсутствие военной авиации у ВСУ. Превосходство в воздухе находится на стороне ВС РФ.

«Каждый день бомбы падают на головы, на позиции, на логистические маршруты, на места, где, возможно, противник считает, что есть какие-то цели в виде техники или личного состава, складов или командных пунктов», — объяснил военнослужащий.

Российская армия моментально приспосабливается под любые изменяющиеся условия, поэтому неправильно считать ее непрофессиональной и слабой, заключает Солонько.

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4 октября американское издание заявило о том, что из-за больших потерь ожидаемая продолжительность жизни солдата ВСУ иногда составляет несколько часов.

Кроме того, всё больше украинских националистов сдаются в плен российским силам. Так, бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском (украинское название — Бахмут) две группы мобилизованных солдат ВС Украины.

Также, 4 октября, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинские националисты в рамках контрнаступления испытывают нехватку боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул, что трудности для ВСУ представляют минные поля российских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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