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В США назвали длительность жизни солдат ВСУ в районах боевых действий

MWM: срок жизни солдат ВСУ составляет несколько часов из-за огромных потерь
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Из-за больших потерь ожидаемая продолжительность жизни солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) иногда составляет несколько часов. Об этом 2 октября говорится в материале издания Military Watch Magazine.

«Западные СМИ всё чаще отмечают очень ограниченную подготовку, которую украинские призывники проходили перед отправкой на передовую, потому что украинские офицеры настаивали на том, чтобы призывники учились на поле боя, чтобы компенсировать почти полное отсутствие подготовки», — говорится в публикации

Кроме того, всё больше украинских националистов сдаются в плен российским силам. Так, бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском (украинское название — Бахмут) две группы мобилизованных солдат ВС Украины, отмечается в статье.

Украинские солдаты сдаются в плен всё чаще на фоне сообщений о гигантских потерях ВСУ на фронте.

Также, 4 октября, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинские националисты в рамках контрнаступления испытывают нехватку боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул, что трудности для ВСУ представляют минные поля российских военных.

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Ранее в октябре немецкая газета Bild писала, что контрнаступление ВСУ не соответствует ожиданиям Киева и его западных союзников. В частности, как отмечали авторы материала, нет никаких признаков прорыва к Черному морю, а сопротивление со стороны российских войск остается значительным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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