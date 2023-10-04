Bild сообщила об отчаянии Киева от провала контрнаступления и нехватки оружия

Украинское правительство испытывает отчаяние от нехватки вооружений и безрезультатного контрнаступления, об этом во вторник, 3 октября, сообщил журналист газеты Bild Пол Ронцхаймер.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не соответствует ожиданиям Киева и его западных союзников. В частности, нет никаких признаков прорыва к Черному морю, а сопротивление со стороны российских войск остается значительным, считает Ронцхаймер.

«Настроения внутри правительства Украины переменчивы. В беседах с его главными представителями чувствуется, с одной стороны, благодарность за помощь Запада, а с другой стороны, отчаяние от темпов (контрнаступления. — Ред.) и отсутствия дополнительных вооружений», — пишет он.

Журналист также обратил внимание на изменения настроений на Западе. Так, республиканцы уже начали оказывать давление на истеблишмент США с целью прекращения помощи Киеву. При этом европейские союзники также не демонстрируют единства в опросах поддержки Украины, считает журналист.

«Поддержка рушится! Хотя все министры иностранных дел ЕС встретились в понедельник в Киеве, среди прочих отсутствовали министр иностранных дел Польши и венгерский министр», — отметил Ронцхаймер.

3 октября журналист издания The Hill Марк Темницкий заявил, что страны Запада могут ослабить поддержку Украины после выборов 2024 года — в частности, местные и региональные выборы пройдут в США и в других союзниках и партнерах Украины, таких как Бельгия, Финляндия, Германия, Румыния и Великобритания. По его мнению, при условии ослабления поддержки Украины в следующем году Москва сможет добиться мирного урегулирования.

Также в тот день сообщалось, что в Берлине несколько тысяч человек выступили за отставку правительства и досрочные выборы в Германии, а также против поставок оружия на Украину. Тогда же британское издание The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного военного офицера страны сообщило, что у Великобритании больше нет оборонного оборудования, которое она могла бы отправить Киеву.

2 октября эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов сообщил «Известиям», что победа на выборах в Словакии оппозиционной партии Роберта Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer) может сказаться на помощи Украине от многих европейских стран. Денисов считает, что в случае сокращения помощи Киеву со стороны Братиславы подобным примером могут воспользоваться и другие небольшие европейские государства, ощущающие проблемы от финансовых вливаний в Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.