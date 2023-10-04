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Зеленский заявил о нехватке боеприпасов и систем ПВО

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 4 октября, заявил, что украинские националисты в рамках контрнаступления испытывают нехватку боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем всё, чтобы дать отпор противнику. Проблему представляют минные поля и нехватка боеприпасов и средств ПВО», — сказал он в прямом эфире итальянского телеканала Sky Tg24.

При этом Зеленский отметил, что ПВО — это важный элемент не только для контрнаступления, но и для защиты.

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Накануне немецкая газета Bild писала, что контрнаступление украинских боевиков не соответствует ожиданиям Киева и его западных союзников. В частности, как отмечали авторы материала, нет никаких признаков прорыва к Черному морю, а сопротивление со стороны российских войск остается значительным.

2 октября экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины окончится негативно в любом случае: боевые действия неизбежно приведут к истощению военных ресурсов, а попытки затянуть вооруженный конфликт ― к значительному оттоку населения

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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