Зеленский заявил о нехватке боеприпасов и систем ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 4 октября, заявил, что украинские националисты в рамках контрнаступления испытывают нехватку боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО).
«Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем всё, чтобы дать отпор противнику. Проблему представляют минные поля и нехватка боеприпасов и средств ПВО», — сказал он в прямом эфире итальянского телеканала Sky Tg24.
При этом Зеленский отметил, что ПВО — это важный элемент не только для контрнаступления, но и для защиты.
Накануне немецкая газета Bild писала, что контрнаступление украинских боевиков не соответствует ожиданиям Киева и его западных союзников. В частности, как отмечали авторы материала, нет никаких признаков прорыва к Черному морю, а сопротивление со стороны российских войск остается значительным.
2 октября экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины окончится негативно в любом случае: боевые действия неизбежно приведут к истощению военных ресурсов, а попытки затянуть вооруженный конфликт ― к значительному оттоку населения
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.