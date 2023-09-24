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Бывший агент ЦРУ объяснил бессмысленность попыток ВСУ «ударить по России»

Экс-агент ЦРУ: Россия наносит мощные ответные удары из-за ракетных атак ВСУ
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Фото: Соцсети
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Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) показать, как они «бьют Россию в самое сердце», бессмысленны, так как РФ отвечает на них мощнее, заявил 24 сентября ветеран Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и управления по борьбе с терроризмом Госдепартамента США Ларри Джонсон.

«Вот эти ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина будто бы «бьет Россию в самое сердце». Но каждый раз, когда они делают что-то подобное, Россия с гораздо большей мощью отвечает на подобное», — сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон полагает, что ВСУ своими действиями могут добиться того, что здание генштаба в Киеве сотрут с лица земли.

Он добавил, что положение Украины не такое, чтобы устраивать подобные провокации, его вообще мало что может стабилизировать сейчас. По его мнению, «нет проблемы, в решении которой у Украины есть преимущество перед Россией».

Бывший агент ЦРУ пояснил, что в США нет никого на руководящей должности ни в одном подразделении вооруженных сил, у кого есть хоть какой-то подобный военный опыт. И это может привести к тотальному тупику. Потому что Запад ратует за целостность Украины и искренне верит, что если они достаточно сильно надавят на Россию, ее экономика рухнет. Но все уже видят, как на самом деле это работает.

«А фундаментальный прокол в том, что ВСУ слабы. И нет никакого способа изменить эту основу, укрепить их. И вы знаете, если вдруг господин [помощник президента США по национальной безопасности Джейк] Салливан, [президент США Джо] Байден смогут очнуться хоть на минуту, то поверят в это», — резюмировал Джонсон.

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18 сентября Ларри Джонсон заявил, что Россия не отступит от своих целей в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что российский президент стремится избежать эскалации конфликта на Украине, так как расширение кризиса и вовлечение в него западных стран обернулось бы катастрофой.

11 сентября бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте выразил мнение о том, что у президента Украины Владимира Зеленского не осталось другого выбора, кроме как пойти на переговоры с Россией. По его мнению, украинский лидер понял, что не может продолжать говорить о победе ВСУ.

Ранее, 6 сентября, отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что стремление Украины продолжать боевые действия любой ценой в итоге приведет к победе РФ. По его мнению, Россия не может проиграть, поскольку обладает решающим техническим и демографическим превосходством.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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