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Экс-агент ЦРУ исключил отступление России в спецоперации

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Россия не отступит от своих целей в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом 17 сентября заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Президент РФ Владимир Путин рассчитывает сдерживать Украину до тех пор, пока она не будет вынуждена либо сдаться, либо пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. Не будет такой ситуации, что Россия отступит, просто нет шансов», — сказал он на YouTube-канале Dialogue works.

Джонсон отметил, что Путин стремится избежать эскалации конфликта на Украине, так как расширение кризиса и вовлечение в него западных стран обернулось бы катастрофой.

Бывший разведчик также заявил, что возлагал большие надежды на президента Украины Владимира Зеленского, что тот сможет урегулировать конфликт, однако в итоге он только обострил противостояние.

«Он предал украинский народ: я помню, как во время предвыборной гонки он обещал наладить отношения с Россией и положить конец гражданской войне», — сказал Джонсон.

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Ранее, 6 сентября, отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что стремление Зеленского продолжать боевые действия любой ценой в итоге приведет к победе РФ. По его мнению, Россия не может проиграть, поскольку обладает решающим техническим и демографическим превосходством.

Ранее, 4 сентября, в конгрессе США заявили о проигрыше Украины в противостоянии с Россией. Также было указано на прямую взаимосвязь между санкционной политикой Запада по отношению к России и риском ослабления доллара.

Перед этим, 31 августа, в конгрессе США указали на опасность затягивания конфликта на Украине на десятилетия, если Штаты не перестанут спонсировать боевые действия. Решением проблемы назвали отказ от финансирования Киева и направление средств США на решение внутренних проблем страны.

В тот же день бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на необходимость сотрудничества с Россией для стабилизации ситуации на Украине. Также он высказал мнение, что к сегодняшнему положению дел привело нежелание Вашингтона прислушиваться к позиции Москвы на протяжении десятилетий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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